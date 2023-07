Bodrogi Gyula: Az unokák tartanak fiatalon

Bodrogi Enikő szívében nagy helyet foglalnak el a nagyszülei. Rengeteget beszélgetnek, az unoka számára egyfajta támaszok az idősebb rokonai, akikkel remek a kapcsolatuk.

A nagypapájával, a nemzet színészével, a mindenki által kedvelt Bodrogi Gyulával pedig a megszokottnál is erősebb!

– Nyugodtan nevezhető barátinak is a mi viszonyunk. Rengeteg dologban kikérem a véleményét, legyen az szakmai vagy magánéleti kérdés, ő mindig ott van, és segít, ahogy tud. Az éneklésben is támogat, és büszke arra, hogy ezzel foglalkozom. De ez visszafelé is igaz, hiszen amikor tudom, megnézem az előadásaikat a színházban. Nagyon bizalmi a kapcsolatunk, talán jobban, mint a szüleimmel, még közös titkaink is vannak! – kezdte Enikő a hot! magazinnak.

Az örökifjú Bodrogi Gyula jelenleg filmet forgat - fotó: hot! magazin

„Enikő nagyon aranyos kislány volt”

A rengeteg munka miatt mindkettejüknek sűrűek a napjaik, emiatt ritkábban találkoznak, azonban ha összejön a család, az mindig feltöltődés mindenki számára.

– A munka miatt ritkán tudunk találkozni, szinte csak ünnepekkor van lehetőségünk együtt lenni, de most, a tizenkilencedik szülinapom alkalmából összegyűlt a család egy nagy, közös ünneplésre – mesélte az unoka.

Néha nem könnyű felsorolni, hogy mik azok a jegyek, amiket a nagyszülők felismernek az unokájukban, hogy tőlük örökölték.

– Papa nagyon nyugodt, olyannyira, hogy néha még engem is meg tud lepni vele. Amikor olyan a helyzet, hogy fel tudnék robbanni az idegességtől, ő csak legyint, és azt mondja, hogy „Minek kell idegeskedni?” vagy azt, hogy „Feleslegesen vagy feszült!” Szerintem inkább a nagymamám temperamentumát örököltem – mesélte az ifjú énekesnő.

– Enikő nagyon aranyos kislány volt már kicsiként is. A nagymamája is szépen énekel, így már pici korától hallgattuk az unokánk gyönyörű hangját, emellett pedig sportolt, többek között vízilabdázott is – mesélte a nemzet színésze.

Unokájával, Enikővel mindig óriási volt az összhang - fotó: hot! magazin

„Természetes, hogy engedékenyebbek vagyunk, mint a szülei”

Fontos, hogy az engedékenységet ne vigyék túlzásba a nagyszülők – erre a Bodrogi család mindig is ügyelt.

– Természetes, hogy engedékenyebbek vagyunk, mint a szülei. Nincs olyan, amiben ne adnék igazat Enikőnek, tűzön-vízen át kitartok mellette, de mégsem kényeztető, inkább szerető nagyszülőknek gondolom magunkat Angélával – mondta a Kossuth-díjas színművész.

Egy nagypapának igazi öröm, ha az unokái kikérik a véleményét, és őszintén megnyílnak neki.

– Sokat számít, hogy beszélgetnek velem; mondhatni, az unokák tartanak fiatalon. Ha kérdez valamit, akkor visszamegyek a múltamba, és onnan keresek neki válaszokat, szóval nekem nagyon jólesik, ha a tapasztalataimból tudok neki tanácsot adni, az pedig könnyet csal a szemembe, ha meg is fogadja. Az az igazán nagy dicsőség! – magyarázta büszkén Bodrogi Gyula.

Angéla hűséges társa jóban-rosszban - fotó: hot! magazin