Szembeszálltak félelmükkel Young G Béciék

Mióta repülőkkel lehet utazni, azóta vannak emberek, akik félnek a repüléstől. Ez a probléma nem is olyan ritka, például Young G Béci és felesége, Norina már rengeteg alkalommal ültek gépen, de szülőként szépen lassan az aggodalom is az útjaik részévé vált. Ezért a napokban barátjuknak, Cooky-nak köszönhetően felkerestek egy tréninget, ahol szembenézhettek a repüléssel kapcsolatos félelmeikkel.

- Nagyon érdekes, és tanulságos volt a számunkra. Nem is gondolná az ember, hogy valójában mennyien is félnek a repüléstől. Nemcsak mi vagyunk így, de a felmérések szerint a repülőn egy hat fős sorban ülők közül legalább egy embert érint a repülés félelme – vágott bele lelkesen a rapper a Ripost-nak.

Nem csak a kényelem, hanem a segítség is a munkájuk része

A két napban rengeteg információt kaptak a személyzet munkájáról. Béciék még azon is meglepődtek, hogy milyen különböző hivatású emberek vannak, akik félnek a repüléstől.

- Meglepő lehet, hogy mennyi embert érint az aviofóbia. Volt olyan, aki orvos volt és csak azért nem dolgozik Amerikában, mert félt gépre ülni. De volt, akinek az édesapja a Malévnál volt vezetőpilóta, de ő mégis fél a repüléstől – mesélte.

Mindenkinek ajánlani tudom, rengeteg mindenre rávilágítanak, miért van turbolencia, miért van az, ha véletlenül leesik az oxigénmaszk. Természetesen olyan emberek mondják el ezeket, akik már több évtizede repülnek. Nekünk például egy stewardess, aki 30 éve dolgozik a repülőkön és egy pilóta, aki több tízezer órát repült már gépen. Illetve volt egy pszichológus is, aki relaxációs technikákat mutatott

– mesélte a házaspár a Ripost-nak.

Fotó: Young G Béci

Az elméleti oktatás mellet, gyakorlati képzésben is részesültek az ott lévők, Béciék például egy repülőgépszimulátorba is beülhettek. Valamint azt is megtudták, hogy a repülőgép személyzetének milyen szerteágazó a munkája.

- Én sem voltam tisztában vele, hogy ha félsz vagy szorongsz, akkor nyugodtan szólhatsz a személyzetnek. Van kiképzésük elsősegélyre, pszichológiai gondviselésre, és orvosi ellátásra is – mesélték, majd azt is hozzátették, hogy a pilóták életébe is betekintést engedtek nekik. Így megtudták, hogy több alternatívával is készülnek egy-egy út alkalmával, és mindenre esetre felkészülnek a földi és légi személyzet tagjai.

Megtudták, mit nem és mit érdemes használni stresszoldásra.

Béciék azt is megtudták, hogy a repülés alkalmával nem a legjobb, ha az utasok alkohollal vagy gyógyszerrel próbálnak úrrá lenni a félelmeiken.

Bevallom én is volt, hogy egy-egy pohár borral igyekeztem enyhíteni az aggodalmaimon, de nem jó. Ott fent az alkohol és a gyógyszer hatása is akár három-, hatszorosa a szervezetre, mint lent a földön. De akik hajlamosak a szorongásra, annak a kávét sem ajánlják, mert annak a hatása is megsokszorozódik. Azt javasolták például, hogy az izgalmak és a félelmek ellen rágjon az ember mondjuk gumicukrot.

- Így az agy elfelejti a félelmet és az evésre koncentrál. Az utazás közös felelősségünk, ezért sokkal jobb ilyen tájékoztatásokra eljárni, mint saját megoldást keresni, amiből baj lehet – zárta az élménybeszámolóját Béci és Norina.