Megszólaltak a magyar sztárok a komoly beteg Madonnáról

Szerda éjszaka megrázó hírek érkeztek Madonnáról: az énekesnőt intenzívosztályon ápolták, állapota súlyos. A családja már napok óta aggódhat, mint utólag kiderült, szombaton eszméletlenül találtak rá, a kórházba érkezésekor pedig már olyan rossz állapotban volt, hogy intubálni kellett. Azóta kiderült, bakteriális fertőzésről van szó, amiből valószínűleg teljesen felépül. Családja azonban néhány napja még az életéért aggódott.

Fotó: Kevin Winter / Getty Images

A Ripost felkeresésére több hazai híresség is felidézte, miért tartja fontosnak Madonna munkásságát: van, akinek megvan a koncertjegye a készülő turné egyik állomására, s van, aki elfogadná a mesés vagyont, hogy adakozzon és gyermekeket fogadhasson örökbe.

Zalatnay Sarolta ezt tenné, ha Madonna lenne

– Még a Like a Virgin korszakában igazán szerettem őt, de azóta kevésbé hallgatom. A tengerentúli énekesnők közül egyértelműen Tina Turner az abszolút favorit nálam – kezdett bele a Ripost-nak Cini, aki helyteleníti Madonna extrém szépészeti beavatkozásait: – Egy topmodell esetében megérteném, mert nekik a testük, a szép megjelenésük a fő produktumuk. De egy énekesnő esetében a hangi adottságok a fők, és persze kell, hogy egyéniség is legyen, azt pedig kár megváltoztatni. Tudom, és haragszom is magamra, hogy ha éneklés közben kiabálok, akkor ráncolom a homlokom, ráncolódik a nyakamon a bőr. De van nekem egy nagyon jó tanácsadóm, dr. Krasznai Zsolt, akit olykor meglátogatok, hogy nem kéne-e itt-ott változtatni, de azt mondta: »Cini, majd szólok, ha kell!« Eddig nem szólt. De akármibe nem is mennék bele. Nem szeretném, ha például megváltozzon a mosolyom, amit annyian szeretnek látni – tette hozzá nevetve az énekesnő, utalva a sztárok plasztikai sebészére, majd Madonnával kapcsolatban még hozzátette:

– Bár a külső változásával nem értek egyet, de azt irigylem tőle, hogy annyi pénze van, hogy bőven adakozhat a jó ügy érdekében, és meg sem érzi. Nem bánnám, ha ezt én is megtehetném.

Na, meg persze, ha annyi pénzem lenne, lehet most körülöttem is rohangálna 6-8-10 örökbefogadott gyerek

– árulta el Cini.

Cini tudna mit kezdeni Madonna mesés vagyonával (Fotó: Máté Krisztián)

Köllő Babett megérti a plasztikát

– Madonna egy kultuszt teremtett a bevállalósságával, szerintem minden korosztály ismer jó pár számot tőle. Őszintén szólva, nem én vagyok a legnagyobb rajongója a számainak, de én is elismerem, hogy korszakalkotó, amit tett. Tudom, hogy mostanában sokat bántják azért, amit a testével tett, de valahol meg is értem. Hosszú évtizedekig szexszimbólum volt, nem lehet könnyű elfogadnia a teste változását. Majd ha ott tartok, 64 évesen, elmondom, nekem hogy sikerült – tette hozzá nevetve Babett, aki reméli, az ősszel induló Sztárban sztár leszek! című showműsor mentoraként lát majd a versenyzőktől hiteles Madonna utánzást.

Babett megérti Madonna plasztikai műtétjeit (Fotó: FrizbiTV)

André szeretné még élőben látni

– Gyerekkorom óta Madonna az egyik legnagyobb kedvencem, egy poplegenda, a generációm nagyon sokat köszönhet neki, amiért vállalta önmagát, mert megosztó lenni! – fogalmazott a Ripost felkeresésére a férfi szoprán énekes. – Hatalmas veszteség lenne, ha nem élné túl a betegséget. Hamarosan a pályája negyvenéves évfordulója apropóján turnéra indul, és az egyik állomásra nekem is megvan már a jegyem! Persze, a legfontosabb, hogy épüljön fel, de nagyon szeretném még élőben látni.

Az eltúlzott plasztikai beavatkozásokkal kapcsolatban ezt mondta:

– Egy kicsit szomorúnak tartom, hogy pont ő változott át ennyire, aki akkora élharcosa volt az önkifejezésnek, az elfogadásnak. De persze, az ő teste, miért ne tehetné meg? Egyébként pont a napokban láttam a CNN-en egy műsort, ahol arról beszéltek, hogy a sajtóban keringő képek egy része szándékosan el van torzítva, meg van szerkesztve, s aki élőben látja, azt vallja, nem ennyire drasztikus a helyzet. Akárhogy is, lehet, hogy túlzásba esett, de számomra ez nem rombolja le azt az eszmeiséget, amit egykor képviselt – zárta a gondolatait André.