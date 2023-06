Itt az első kép Vastag Csaba esküvőjéről, sőt bejelentették: már érkezik is

Mint arról már többször beszámoltunk, Vastag Csabáék gőzerővel készültek az esküvőjükre, ugyanakkor azt is megfogadták, hogy nem fogják a nagy nyilvánosság előtt élni a magánéletüket. Noha erről a TV2 kamerái előtt is beszámoltak, most úgy tűnik, mégis engedményt tesznek a rajongókkal. A közösségi oldalán a csodálatos énekes arról értesítette követőit, hogy bepillantást enged élete nagy napjába.

Fotó: TV2

Nem nagyon lesznek az esküvőn kint drónok meg 8K-s felvevő egységek. Ez nem erről szól, ez rólunk szól szerintem

– magyarázta korábban a vőlegény, aki immáron férj. Akkor azt is elárulta a Mokkának, hogy nagyon szűkkörű és családias esemény lesz, és a kíváncsi szemeket nem fogják kielégíteni.

Mégis meggondolták magukat, ugyanis megmutatták az első közös fotójukat, sőt azt is megígérték, hogy hamarosan az esküvői videójukat is feltöltik az internetre, hogy bárki megnézhesse.

