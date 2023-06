Gyönyörű kismama: Dér Heni megmutatta gömbölyödő pocakját - Fotó

Dér Heni és kedvese, Bakos Gergő már nagyon várják, hogy megszülessen a második gyermekük is, akinek az érkezését még karácsonykor jelentették be.

Dér Heni filter nélkül is gyönyörű kismama / Fotó: Máté Krisztián

Az énekesnő pocakja pedig azóta egyre jobban gömbölyödik, még úgy is, hogy már csak néhány hát van hátra a szülésig. A kismama legújabb fotóját azonban most nem a hatalmas terhespocakja miatt imádják a követői, hanem sokkal inkább amiatt, hogy Heni filter és smink nélkül is vállalta az arcát.

Rájöttem, hogy nem kell ide semmi filter... Az a párduc egyre nagyobb szemmel bámul rám..

– írta az énekesnő a felsőjére utalva. A kommentszekciót pedig elárasztották a dicsérő szavak:

„Gyönyörű vagy Heni, és a mosolyod is aranyos!”

„Nagyon szuper kép Heni”

„Nagyon Szép vagy Heni!!”

– írták Heni követői.