Meghalt a magyarok egyik kedvenc sorozatszínésze

92 éves korában elhunyt Barry Newman amerikai színész, aki a magyarok számára leginkább az itthon nagy sikerrel vetített Petrocelli című bűnügyi sorozat ügyvédjeként ismert – írja a hirado.hu. A hírt a színész felesége közölte.

Newman eleinte színházban játszott, később került a filmvászonra. Az áttörő sikert a Száguldás a semmibe című 1971-es film hozta meg számára, ezután kapta az ügyvéd főszerepét a Petrocelli sorozatban. Ez jelentette karrierje csúcsát.

Később többször is feltűnt a képernyőn, szerepelt a New York rendőrei című sorozatban, valamint a Gyilkos sorokban is.

Barry Newman, Star of ‘The Vanishing Point’ and ‘Petrocelli,’ Dies at 92 https://t.co/uYJXgLp4X5 — The Hollywood Reporter (@THR) June 4, 2023