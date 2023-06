Forgács Gábor: Még mindig rákos vagyok, nem gyógyultam meg

Forgács Gábornál 72 évesen diagnosztizáltak rákot, rögtön végső stádiumút. A színész nagyon nehéz időszakot tudhat maga mögött, rengeteg időt töltött kórházban, és még annál is több vizsgálaton és kezelésen esett át. Azóta felgyógyult ugyan, de továbbra is gyógyszereket kell szednie, és most azt is elárulta, nem tud búcsút inteni daganatos betegségének.

Még mindig rákos vagyok, nem gyógyultam meg. Jelenleg lelassított állapotban van a betegségem. Most rendben vagyok.

Jó gyógyszereket választottak nekem az orvosok, és azt mondták, a hozzáállásom is sokat segített a gyógyulásban – nyilatkozta Forgács Gábor a Sorry! magazinnak.

72 éves korában diagnosztizálták nála a betegséget (Fotó: Bors)

A családja és a barátai segítették át a nehéz időszakon

Forgács Gábor felidézte azt a szörnyű napot is, amikor megtudta, milyen súlyos betegséggel kell szembenézni.

Emlékszem, mikor először meghallottam, mi a bajom, megfordult velem a világ, de másnapra átgondoltam a dolgot, és egyszerűen nem foglalkoztam vele, hogy beteg vagyok.

Ehhez nem lehet másképp hozzáállni. A családom és a barátaim szeretete óriási segítség volt, ez azonban semmit nem vesz el a fantasztikus orvosok és a velük dolgozó szakmai stáb munkájából – mondta a kivételes orgánummal megáldott színész, akinek a hozzáállása valóban példaértékű.

Arra vagyok büszke, hogy van hetvenöt csodálatos évem, amelynek minden percét imádtam.

Voltak benne rossz dolgok is, de azokat is szerettem, hiszen a mélypontok építik az ember jellemét, és jók lehetnek összehasonlítási alapnak, amikor kicsit beborul az ég a fejünk felett – jelentette ki.

Rengeteget dolgozik, imádja a munkáját (Fotó: Bors)

Végtelenül kikapcsolja a munka

A színész jelenleg a hangjából él: rengeteg szinkronszerepe van, olyan legendás színészeket szólaltat meg magyarul, mint Robert De Niro vagy Danny DeVito. Emellett narrál, szabadidejében pedig igyekszik a párjával minél többet a szabadban lenni.

Mióta itt a jó idő, a párommal nagyokat sétálunk a természet lágy ölén, élvezzük a napsütést.

Pár napja például Leányfalun voltunk. Emellett olvasgatok, tévézgetek, illetve szinkronizálok. Ilyenkor az esetek nagy részében azt sem tudom, melyik filmen dolgozom – meséli a színész, aki egyszerre több feladatot is képes ellátni. Rengeteg a felkérése, ami miatt most kevesebb időt tölt szeretteivel, mint amennyit szeretne, de imádja a munkáját, mert változatos.

Bevallom őszintén és férfiasan, nem jut elég idő a lányomra és az unokáimra. A munkán túl még ott van a köztünk lévő távolság is, hiszen ők Dunakeszin laknak, mi pedig a festői Újlipótvárosban, a XIII. kerületben.

Azt sem szabad elfelejteni, hogy mindkét unokámnak különböző elfoglaltsága van iskola után – hozzák-viszik őket a szülők. A kislány unokám szinkronúszó, és nagyon komoly eredményeket ér el a csapatával, a kisfiú pedig távol-keleti harcművészetet tanul – mesélte a büszke nagypapa.