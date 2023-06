Elengedem – Opitz Barbi meglepő bejelentést tett

Ilyen is rég volt: párkapcsolati, családi és magánéleti történések után zenei hír érkezett Opitz Barbi felől. A különleges hangú énekesnő Instagram-oldalán jelentette be, hogy még a héten új dallal rukkol elő.

Fotó: Huszár Gábor

Június 9-én jelenik meg az ELENGEDEM

– írta Opitz Barbi, akinek friss fotója láttán valóságos bókcunami zúdult a bejegyzéséhez. „Nagyon szupi így a hajad”, „Szexikém!”, „Életem, de gyönyörű vagy”, „Csodálatos Barbim”, „Gyönyörű hercegnőm” – ilyen, és ehhez hasonló dicsérő szavak árasztották el az énekesnő bejegyzését.

Opitz Barbi egyébként egy friss TikTok-videója végén elárulja: „(...) pénteken jelenik meg a legújabb dalom, az Elengedem. Ez egy ilyen reggae-stílus, még eddig nem is hoztam ki reggae-dalt, viszont én közelállónak érzem magamhoz ezt a világot.”

Igaz, a bejelentkezés során nem csak a zenéről beszél, de a plázás támadás is szóba kerül. „Egy-két olyan írást kaptam, ami arról szólt, hogy egyes emberek örültek volna annak, ha valami komolyabb bajom esik. Csak szólok, hogy ez a fajta szándék, meg hogyha másképp is alakult volna ez a szituáció (...) az nem segít a ti életeteken. (...) Például azok is, akik a Westendben nekünk álltak, nekünk jönnek... Mi ez? Mi ez a szint? A hírességek élete sem tökéletes. Ebből a példából is láthatjátok, a hírességnek is meg van a hátulütője, viszont az, hogy én énekesnőként élhete a mindennapjaimat, az nekem sokkal több jót adott, mintsem, hogy ilyeneken leragadjak. Nyilván rosszul esik, hogy álhíreket kell olvassak, vagy hatalmas túlzásokat, de most ott tartok egyébként, hogy nagyon sokat erősödtem (...)”

S hogy milyen is az új dal? Nos, Barbi abból is adott egy kis ízelítőt:

