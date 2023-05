Vajon milyen királyné lenne Lady Diana? - Videó

Károly király május 6-i koronázása miatt most az egész világ az Egyesült Királyságra és a brit királyi család tagjaira figyel. Azt találgatják, vajon hogy fognak egymással viselkedni a família tagjai a történelmi jelentőségű eseményen, mennyire lesz tapintható a feszültség például Harry és Vilmos között? A rajongóknak természetesen az is eszükbe jutott, vajon milyen királyné lenne az 1997-ben elhunyt Diana hercegnő, aki lázadó természetével és emberszeretetével már akkor a nép kedvence volt. Jóllehet, a családban sokan fekete bárányként tekintettek rá, és Károllyal kötettett házasságának is fájdalmas válás lett a vége.

Diana házassága boldogtalan volt Károllyal, de vajon milyen királyné lett volna? Fotó: PA

Diana alkotta meg Károly miatt a "bosszúruha" fogalmát

Diana mindig is lázadó természetű nő volt, öltözködésével egy csapásra korának divatikonja lett. Saját maga vitte melegítőben iskolába a trónörökösöket, majd amikor napvilágra került Károly sokáig titkolt viszonya Kamillával, a királyi házban addig példátlan ruhában mutatta meg csalfa exférjének, mit vesztett, ezzel megalkotva a "bosszúruha" fogalmát.

Ki tudja, mit művelne ma, talán még a Meghan Markle és Kate Middleton által is nehezményezett szigorú öltözködési szabályoknak is búcsút intenie. Diana azonban nem csak az öltözködés terén volt úttörő, saját maga vezette például az autóját, sosem nassolt, és bizony olyan napok is akadtak, amikor nem zuhanyzott le.

Később el is árverezték Diana ikonikus - Fotó: PA

A hercegné a sportolásba menekült

Hitte, hogy ép testben lehet csak ép a lélek. A hercegné minden reggel sportolt, egy otthonához közeli fitneszterembe járt, de szívesen görkorcsolyázott, úszott és teniszezett is. Nem véletlen, hogy itt álltak lesben a paparazzók. Egyszer még arra a kondigépre is felszereltek egy aprócska kamerát, amin a hercegné edzett. Másnap tele voltak a lapok az izzadó, súlyok alatt nyögő Lady Dianával.

Lady Diana gyakran járt teniszezni is - Fotó: Mirrorpix / Getty Images

Diana imádott jótékonykodni

Diana azonban nem csak a külsőségekben volt újító. Hírnevét igyekezett jó célok szolgálatába állítani, ő volt az első híresség például, aki kamerák előtt kezet fogott AIDS-betegekkel, sőt, meg is ölelte őket.