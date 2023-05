Dől a pénz és az energia a világsztárokhoz

A „Terminátor” vagy az „Emlékmás” sztárja, Arnold Schwarzenegger már a 80-as évek végén szerepelt egy japán energiaital reklámfilmjében. A ma már talán sokunkat megmosolyogtató jelenetek láttán azonban ne feledjük, hogy azok akkor készültek, amikor az animáció még gyermekcipőben járt. Igen, az osztrák testépítő sportemberből lett filmsztár volt talán az első nagyágyú, aki energiaitalhoz adta a nevét.

Fotó: Facebook/Flex Gym



A Die Hard-filmek sztárja McClane hadnagy - Bruce Willis 2018-tól számtalan plakátról mosolyog ránk, kezében a leghíresebb magyar energiaitallal. A színész a hétköznapi életben is gyakran pattint fel egyet a kedvenc energiaitalából, amikor egy kis energiára és éberségre van szüksége. Kedvenc energiaital márkájához pedig a forgatási helyszíneken is annyira ragaszkodik, hogy ha kell, saját magángépét is visszafordítja, hogy az otthoni készletből hozasson utánpótlást. Talán kevesen tudják a hollywoodi humoros, de sebezhető akcióhősről, aki legalább három poént elsütött mielőtt mindenkit padlóra küldött, hogy Németországban született és zenésznek készült. Két lemezt is megjelentettet és nem mellesleg kiválóan játszik szájharmonikán.



Naprendszerünk egyik legszimpatikusabb és mára legjobban kereső pankrátorból lett színésze, aki családszeretetéről és egészséges életmódjáról is ismert, egykor nagyon le volt égve. Miután 1995-ben véget ért amerikai futball karrierje minden vagyona egy 5 dolláros, egy 1 dolláros és némi apró volt. „The Rock” azaz Dwayne Johnson, az akkori helyzetében is biztos volt benne, hogy kellő szorgalommal, kitartással és erővel eléri álmait. Az áttörést, a Skorpiókirály film főszerepe hozta meg számára, amellyel 5.5 millió dollárt zsebelt be. Ez az összeg, a mai gázsijához (32 184 890 Ft naponta, 8 368 071 467 Ft évente) képest nem tűnik soknak, de mind eddig Guinness rekord, mert sem előtte, sem azóta nem kapott még színész ekkora fizetést első főszerepért. Ha valaki, akkor a szikla méretű sportember az, aki pontosan tudja, hogy az erőhöz energia, a kitartáshoz éberség, az egészséges életmódhoz pedig sok vitamin kell. Ezeket szem előtt tartva döntött úgy, hogy 2021-ben saját energiaitalt dob a piacra.

Fotó: AFP



Logan Paul nem biztos, hogy az internet legszimpatikusabb egyénisége és talán a pankrációnak sem a legnagyobb a sportértéke, de az biztos, hogy a 2022-ben frissen debütált profi harcos, a szintén Youtube-ról ismert rapperrel, énekessel, ökölvívóval, KSI-vel, az energiaital ringben is olyat ment, amilyet a brit piac még nem nagyon látott. Saját márkás energiaitaluk premierjén a brit vásárlók olyan ritkán látható káoszt okoztak az üzletekben, amelyekről világszerte megemlékeztek.



Robbie Williams, a Tunstallban született 48 éves popikon, állítólag napi 20 doboz energiaitalt ivott meg. Így volt, vagy sem, ki tudja, az viszont szinte biztos, hogy az énekes is elkötelezte magát abban, hogy saját márkás energiaitallal rukkoljon elő és alkosson legalább olyan maradandót, mint a zenei műfajban. Erre pedig valljuk meg, minden esélye meg is van.



Curtis „50 Cent” Jackson amerikai rapper is bekapcsolódott az energiaitalok világába, amikor piacra dobta a saját energiaitalát. Az ital forgalmazásából származó bevételből az Egyesült Nemzetek élelmezési Világprogramja révén az afrikai gyermekek étkezését segíti.

Nos ez csak egy pár név a rengeteg híresség es üzletember közül, akik arra jöttek rá, hogy pénzt tudnak csinálni akár abból is, amit maguk is naponta fogyasztanak. Mi pedig csak azt tesszük hozzá, hogy fogyasszuk mértékkel, a tudomány pedig azt mondja, hogy naponta 5 palackkal.