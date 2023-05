Sosem látott videó került nyilvánosságra Bangó Margit múltjából

Kis hazánk egyik legelismertebb és legmegbecsültebb előadóművésze, Bangó Margit alig pár hete töltötte be a 73. életévét. A Kossuth-díjjal jutalmazott énekesnő életét a szakmai sikerek és a magánéleti komoly válságok csokra színesítette folyamatos egészségügyi problémákkal, melyeket minden esetben méltósággal, kitartással és reményekkel tele gyűrte le. 2020-ban ugyanis másodszor is kiújult a rákbetegsége, ám a művésznő ezúttal is legyőzte. Most még el kell telnie pár évnek, hogy az orvosok is gyógyultnak nyilváníthassák, azonban Margit már most szerencsésnek vallja magát.

Fotó: Facebook

1968-ból került elő egy felvétel Bangó Margitról

A napokban egy különleges felvétel látott napvilágot az énekesnőről – szúrta ki a Ripost. A videó a TikTokra került fel, s a művésznő első szárnybontogatását mutatja be, mikor 18 évesen a színpadra állt. Már akkor sem fért kétség tehetségéhez és páratlan szépségéhez.

"De gyönyörű volt! A hangja pedig... Méltó helyre került az a Kossuth-díj!" – írta valaki.

"Libabőr!! Nincsenek szavaim a tehetségére. Ha meghallom a hangját, egyből mulatni van kedvem"– fogalmazott egy másik kommentelő.

Én csak annyit mondok, hogy a hangja és a szépsége páratlan volt és lesz