Rácz Gergő: Csodálatos érzés, hogy már hárman vagyunk

Mindenkinek óriási öröm, amikor egy családba megérkezik a baba, ez Rácz Gergő családjában is így van. Ugyanakkor a pici fenekestül felforgatja az addigi megszokott életet. Az énekes azonban másként gondol a változásra.

– Nem lettem más az apaságtól. A helyzet lett más, és én ehhez alkalmazkodom. Inkább úgy mondanám, hogy a mindennapjaim változtak meg. Korábban kelek, kevesebbet alszom, de teljesen megszoktam, és aktívabb tudok lenni. Csodálatos érzés, hogy már hárman vagyunk, és annyira egyértelművé vált, hogy máshogy el sem tudom képzelni az életemet. Rengeteg lendületet és energiát ad az apaság. Vannak dolgok, amelyek biztosak, például minden reggel én viszem Lorcsit oviba, én keltem fel, emiatt van egy rendszer a mindennapokban, ami sok mindent megkönnyít – kezdte Rácz Gergő a hot! magazinnak.

Rácz Gergőnek a családja a legfontosabb - Fotó: Kunos Attila / hot! magazin

Rácz Gergő lányának jó a ritmusérzéke

Egy kis idő után minden szülőben felmerül a kérdés, hogy kire hasonlít a kicsi. Lát egy mosolyt, egy jól ismert mozdulatot, és azonnal tudja, kitől örökölte ezeket a gyerek.

– Lorcsiban van egy nagy adag maximalizmus, ami tőlem jön. Nem akartuk soha efelé vinni, nem is volt látható korábban, de ugyanilyen vagyok én is: a legkisebb részletekbe is belemegyek. Ha rajzol valamit, és nem úgy sikerül, akkor újrakezdi, vagy addig csinálja, amíg jó nem lesz.

Fontos neki az esztétika és a zene is. Jó a ritmusérzéke, zenéket, dallamokat és dalszövegeket is ír, amelyek megállnák a helyüket a piacon. Olyanok, amelyek lehetnek kész dalok is. Egyszer megkérdeztük tőle, hogy szeretné-e, ha valamelyik dalát megcsinálnánk, de azt mondta, hogy nem: ezeket majd ő szeretné rendbe tenni.

– Teljesen magamat látom benne ilyen szempontból, de örülnék, ha lazább lenne, mert neki így nehezebb lesz, ha minden részletet fontosnak tart az életében – mondta az énekes.

Ebben a korban még igen képlékeny, hogy a gyerek mivel szeretne foglalkozni a jövőben. Pusztán elképzelései lehetnek, amelyeket a szülők igyekeznek támogatni.

– Annak örülök és örülnék, ha olyat csinál, amit szeret. Ilyen szempontból nem akarok beleszólni, de nem is lehet. Saját magamról tudom, hogy megpróbáltak lebeszélni a zenéről, mert bizonytalan a zenészlét, de mindhiába. Emiatt van bennem féltés, nem tagadom, de a lányomat ugyanolyan határozottnak látom, mint annak idején magamat. Ezért bármit is tervez, támogatni szeretném. Szeret táncolni, balettozik is. A párom, Trixi is táncolt, ő is nagyon tehetséges, a lányunk ezt tőle örökölhette.

A Párharcban való részvétel csak megerősítette a kapcsolatukat - Fotó: TV2 / hot! magazin

„Szülőként sokkal rugalmasabbak lettünk”

A pár számára természetesen a kislányuk a legfontosabb. Ők úgy tartják magukról, hogy modern szülők, ennek ellenére nem a kislányuk a főnök otthon.

– Talán furcsán hangzik, de mi sok mindent megbeszélünk a kislányunkkal. Eszünkbe sem jutott eddig és nem is fog, hogy előre eltervezzük az életét, nincsenek koncepcióink. Engedjük élni, szárnyalni. Szeretnénk, hogy jól érezze magát az életben. Talán emiatt mondtam azt, hogy szülőként mindketten sokkal rugalmasabbak lettünk – mesélte az édesapa.

