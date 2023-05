Pély Barna és felesége vallomása: "Szívesen lennénk szülők"

Pély Barna és a felesége, Évi nemrégiben ünnepelték első házassági évfordulójukat. A szerelmük mit sem változott, sőt úgy tűnik, még jobban elmélyült.

Pély Barna és Évi boldog házasként élik hétköznapjaikat / Fotó: HOT! Magazin

– Mindig próbáljuk segíteni egymást a nehéz hétköznapokon is. Arra törekszünk, hogy könnyebbé tegyük a közös életünket, és nem nehezebbé – kezdte Barna a hot! magazinnak.

– Mivel a mi kapcsolatunk barátságból lett szerelem, így ezt az alapot megtartottuk, és mindent meg tudunk beszélni – vette át a szót Évi.

Pély Barna és Évi érdeklődési köre közös

A sok munka mellett igyekeznek minőségi időt tölteni egymással, sőt még randikat szerveznek, színes programokkal.

– Közös az érdeklődési körünk. Szeretünk koncertekre, színházba és moziba is járni. Barna mostanában szívesen odaáll a tűzhely mellé, és ügyesen főz, én pedig segítek neki, hogy fejlessze a képességeit ezen a téren. Emellett sok időt töltünk a barátainkkal, kirándulunk, társasozunk – mesélte Évi.

A házaspár élete újabb mérföldkőhöz érkezett. Nagy álmuk teljesült: végre elkészült a családi fészek, és be is költözhettek.

– Hosszú várakozás után végre beköltöztünk a közös otthonunkba. Idén júniusban az amerikai turnét is pótoljuk, ami 2020-ban elmaradt, így ott lesz időnk munka mellett egy kis romantikára is. Persze a terveink között van a családalapítás is.

Egy biztos: mi szívesen lennénk szülők. De ez még a jövő zenéje

– árulta el a feleség.

Nemrég Barcelonában jártak, ahol a pihenés és a városnézés mellett több különleges élményben is részük volt.

Ha már Spanyolország, nem maradhat ki a tenisz - Fotó: hot! magazin

– Évi nagy teniszrajongó, emiatt benéztünk a Barcelona Openre. Fesztiválhangulat volt a pályákon és a környezetükben is. Ez az egyik kedvenc városom! Óriási a nyüzsgés, és gyönyörű a fekvése. Nem lehet megunni.

– Már visszajáró vendégek vagyunk, hiszen Barna egyik klipjét ott forgattuk, koncertezni és nyaralni is voltunk már ott – vette át a szót Évi. – Nagy vágyam volt élőben látni Rafael Nadalt teniszezni; sajnos ő egy sérülés miatt nem indult ezen a tornán, de így is nagyszerű élmény volt.

Jó hangulatú falatozás Barnának lehetősége adódott arra, hogy kamatoztassa a főzőtudását, hiszen a héten a Hal a tortán főzőshow-ban teljesít. Az ellenfelei Halastyák Fanni, Baby Gabi, Gyebnár Csekka és Bebe.