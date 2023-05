"Őket is érte atrocitás" - gyermekeiről vallott Pápai Joci

Pápai Joci a mai napig szívesen emlékszik vissza az iskolás éveire, annak ellenére is, hogy nem volt mintadiák. Sokszor bántották, de őt sem kellett félteni. Részt vett a gyerekek kiközösítésében, pedig a lelkiismerete mást diktált. A Borsnak most elmesélte, ő hogyan élte meg ezt az időszakot, illetve arról is szót ejtett, hogy szülőként milyen azt megélni, mikor a gyermekeit bántják.

Pápai Joci kisfiát is érte már atrocitás az iskolában (Fotó: TV2)

Visszagondolva, a gyerekek közel sem szentek, hiszen ilyen fiatalon nincsenek is tisztában azzal, hogy mit csinálnak. Sok esetben volt olyan, hogy én sem tudtam, mit csinálok és mit okozhatok a tetteimmel. Sajnos előfordult, hogy kiközösítettem más gyerekeket, vagy éppen engem bántottak

- mondta a Borsnak az énekes, ám mint kiderült, gyermekei számára sem ismeretlen a csúfolás, bántás.

- Az én gyerekeimet is érte már ilyesfajta atrocitás, bár szerencsére nem fordult elő sűrűn. A lányomat mondjuk abszolút elkerülték ezek a dolgok, de a fiamnál már más a helyzet - árulta el.

