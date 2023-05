Nem bírnak magukkal a férfi rajongók: ruha nélkül szexizik Szabó Zsófi

Szabó Zsófi Instagram-oldalán dögös fotóval lepte meg követőit: a képen teljesen meztelen, csupán egy törölköző fedi a testét, amint a fürdőkád szélén ül.

Fotó: Markovics Gábor

Mint megírtuk, árgus szemekkel figyelik a rajongók Zsófi magánéletét, mióta elvált a férjétől. Mindenki arra kíváncsi, hogy vajon foglalt-e azóta a csinos műsorvezető szíve. Többek is biztosra vélték, hogy kollégájával került közeli viszonyba. Miller Dáviddal ugyanis érezhető volt a kémia, de hamar kiderült, hogy nincs szó kapcsolatról köztük. Ezt követően került a képbe Szoboszlai Dominik, akivel egy szórakozóhelyen kapták le a csinos színésznőt, ám mivel a válogatott focistának komoly kapcsolata van, ez az elmélet is gyorsan megdőlt. Nem kellett olyan sokat várni, hogy ismét egy férfiről pletykáljanak Zsófi életében, ugyanis a minap az Instagram-sztorijában a telefonja galériájáról osztott meg egy képernyőfotót, több felvételen is egy sármos férfi mosolyog mellette. Ez épp elég volt ahhoz, hogy beinduljanak a találgatások, de egyes kommentelők szerint szó sincs arról, hogy a titokzatos férfi a szerelme lenne, csupán a fodrásza. Egy biztos: Zsófi kirobbanó formában van, és számtalan jelentkezője akad a kommentelők között is.

