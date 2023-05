Most derült ki: Károly király elfelejtett szeretője összetört szívvel halt meg, miután Kamillát választotta

Károly király viszonya mostani feleségével, Camilla Parker Bowlesszal évtizedek óta köztudott volt, és korábban sokat foglalkoztak vele, hogy úrnőjéből királynővé vált. De sokkal kevesebbet lehetett hallani második szeretőjéről, Lady Dale 'Kanga' Tryonról, aki alig néhány hónappal első felesége, Diana hercegnő után rejtélyes körülmények között halt meg.

Kangát egykor úgy emlegették a brit királyi udvarban, mint "az egyetlen nő, aki megérti Károlyt", és külön tiszteletnek örvendett az is, hogy sikeres üzletasszony volt a divatvilágban.

Dale 1948-ban született Melbourne-ben, Ausztráliában, gazdag középosztálybeli családban. 1972-ben Londonba költözött, ahol megismerkedett leendő férjével, Anthony Tyronnal, Tryon 3. bárójával. Anthony volt Károly király legjobb barátja az 1970-es, 80-as években, így egyértelmű volt, hogy összeismerkedett Dale-lel is. A királyt állítólag nagyon lenyűgözte az asszony, pedig ekkor már Kamillával is találkozgatott Károly. Annyira jó lett a viszonyuk, hogy amikor Dale fiúgyermeknek adott életet, Károly után nevezték el, sőt, ő lett a keresztapja is.

Kamilla és Kanga tudott egymásról, gyűlölték is egymást. A szerelmi háromszögnek az vetett véget, hogy Károly király feleségül vette Diana hercegnőt. Kanga ekkor rájött, hogy mekkora hatalmat is jelent az, hogy a leendő király szeretője, és elkezdte felhasználni ezt az üzleti életben is. Összebarátkozott Dianával is, aki akkor még mit sem sejtett a viszonyukról, és még viselte is Kanga ruháit a nyilvánosság előtt.

Végül Kanga szíve összetört, mivel Károly király Kamillát választotta: vele újította fel a viszonyát házasságkötése után.

Dale egészségi állapota ezek után rohamosan romlani kezdett, rákot is diagnosztizáltak nála. 1996-ban rehabra került, mert a fájdalomcsillapítók rabja lett. A rehabon kiesett az emeleti ablakból és deréktól lefele lebénult. Állítólag valaki meg akarta ölni, nem önszántából zuhant ki.

Még akkor is reménytelenül szerelmes volt Károly királyba, állítólag egy pólómeccsen még üldözőbe is vette a tolókocsijával. Akkor Károly kiadott egy közleményt, amelyben elhatárolódott a nőtől. Azt írta, hogy bár régebben jó barátok voltak, már több évtizede nem is beszélnek egymással.

Dale 1997-ben halt meg az 50. születésnapja előtt vérmérgezésben.