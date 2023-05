Lajcsi jobban aggódik a börtönben a szeretteiért, mint saját magáért

Galambos Lajos amikor csak tud, telefonon értekezik a családtagjaival. Köztük az öccsével, Pistivel, akit az egyik kapcsolattartójaként jelölt meg. A két testvér viszonya a megszületésük óta kiváló, összetartanak tűzön-vízen át, támogatják és védik egymást. Erre a szoros szövetségre most még az eddigieknél is nagyobb szüksége van Lajcsinak, aki nyilvánvalóan még sosem érezte magát annyira egyedül, mint most, a baracskai börtönben.

Galambos Lajos nagyon egyedül érzi magát a börtönben Fotó: Végh István

Jól bánnak vele

Az országosan ismert zenésznek a hírek szerint nincs rossz dolga a börtönben, legalábbis nincs rosszabb, mint bármelyik másik rabnak. Az őrök szigorúak, de igazságosak vele, a rabok pedig nem pécézték ki maguknak. Kap ugyan beszólásokat, de az inkább a humor egyik formája sem, mint kötekedés lenne, így a testi épsége is biztonságban van. Már, ha épnek lehet nevezni azt a fizikumot, amiről több orvosi szakvélemény is azt igazolja, hogy tartós betegségben szenved.... Galambos Lajos már a bevonulása előtt jelezte, hogy gyógyíthatatlan betegségben szenved, ezért – szerinte – a börtönkörülmények alkalmatlanok arra, hogy ott huzamosabb időt töltsön.

Lajcsi szerint az egészségügyi állapota miatt nem alkalmas a fizikuma a börtönlétre Fotó: Máté Krisztián

A zenész és az ügyvédje éppen ezért már a bírósági ítélet másnapján elkezdtek azon dolgozni, hogy bebizonyítsák: létező és komoly problémáról van szó, amit nem lehet félvállról venni.

A szeretteit félti

Lajcsi a bevonulása után pár nappal börtönkórházba került, ahol alapos kivizsgálás után visszaküldték Baracskára. A híresség jelenleg is ott tartózkodik, a szeretteivel a kapcsolatot telefonon tartja. Ezek a beszélgetések általában jó hangulatúak, a zenész testvére szerint.

Amikor csak tud, jelentkezik, pár percet szoktunk beszélni – mondta a Bors megkeresésére Galambos István, Lajcsi öccse.

– A testvérem mindig úgy kezdi, hogy: hogy vagytok? Ilyenkor mindig azt mondom neki, hogy az a legkevesebb... A fő kérdés az, hogy ő hogy van ott bent?

Érzem a hangján, hogy értünk aggódik, nem pedig magáért. Mindig ilyen volt... Ha velünk minden rendben, akkor nyugodt a lelke. Azt hittem, hogy ebben a nehéz helyzetben legalább koncentrál egy kicsit magára, de be kell látni: az emberek nem változnak. A testvérem sem.

Lajcsi a börtönben is a családtagjaiért aggódik, nem magáért Fotó: Máté Krisztián

Galambos Lajost 3 év hat hónap börtönbüntetésre ítélték tavaly decemberben áram-, gáz-, és vízlopás illetve vesztegetés miatt. A zenésznek, ha élni tud a kedvezményekkel, összesen 11 hónapot kell rácsok mögött töltenie. Ha és amennyiben ezt az egészségügyi állapota megengedi...