Kettészakadt az ország: Majka és Sebestyén Balázs is elmondta a véleményét Suhajda Szilárdról

A tragédia híre óriási vihart kavart a világhálón, a bejegyzéshez néhány óra leforgása alatt több mint ötszáz hozzászólás érkezett. Suhajda halála mindenkiből kiváltott valamit, a magyar sztárok közül sokan a közösségi médiában adtak hangot a véleményüknek.

Hősként emlékeznek rá

Torres Dani a Facebookon fakadt ki, mivel sokan önzőnek és megszállottnak titulálták Szilárdot. Az énekes maga is hegymászó család sarja, így érthető, hogy ennyire megérintették a történtek.

– Hegymászó család sarjaként rohadtul elegem van a "Minek ment oda?!" meg a "Felelőtlen, mert kisgyereke van!" és az "Úgy kellett neki, ő kereste a bajt!" féle kommentektől! Annyival jobb lenne a világ, ha azok a fotellakók, akiknek gőzük nincs erről az egészről, mondjuk elkezdenének némi emberséget mutatni és tisztelettel viseltetni egy élsportolónk iránt, gondolva arra is, hogy naponta milliók kockáztatják napi szinten az életüket más hivatásokból kifolyólag, kisgyerekesen és nagycsaládosan IS, és mondjuk csendben maradnának... – fakadt ki Torres Dani, a bejegyzését pedig Joshi Bharat is megosztotta, jelezve, hogy teljes mértékben egyetért vele.

Ezt a tábor erősíti Varga Viktor is, aki Szilárdhoz hasonlóan sosem érte be az átlagos dolgokkal, mindig is szembement a konvenciókkal és a társadalmi elvárásokkal. A sokoldalú énekes ezekkel a mondatokkal búcsúzott.

E világ a lehetetlenek lehetségessé tételéről szól néhányunknak. Bátorságot adva a többieknek, új utat mutatva. A határ mindíg legyen a csillagos ég! Szilárd túlmászott azon is! Egész a mennyekig. Hősünk vagy. Jó mászást az üveghegyeken túl

– fogalmazott Viktor.

A történtek Sebestyén Balázst is mélyen érintették. A rádiós még a Balázsék élő adásában kommentelte a történeket, akkor, amikor Szilárdot még keresték és volt remény.

– Egyedül, palack nélkül sétál fel az Everst tetejére. Valójában azt hiszem, hogy ez az élet. Nem az Everest tetejére gondolok, hanem, hogy igazán tényleg azt érzed, hogy élsz – merengett a műsorvezető, hozzátéve, hogy nem a hegymászásra gondol elsősorban, hanem arra, amikor valaki igazán ki tud teljesedni.

Vujity Trvtko mindössze pár szomorú emojival emlékezett meg Szilárdról, de már az ő bejegyzése alatt is akadtak olyanok szép számmal, akik a hegymászót felelőtlen embernek tekintik.

– Egy ember azt csinál és kezd az életével amit jónak látt, de ha már gyermeke születik akkor nem csak magáért felelős! Hiszen egy gyermeknek szüksége van az apára is! Egy gyermeket fel kell nevelni! Óvni és segíteni kell és taníttatni kell! Amikor egy gyermeket vállalunk nem létezik olyan "majd lesz valahogy "! – fogalmazott az illető.

Majka nem érti a történteket

Mint említettük, nem mindenki emlékszik hősként a 40 éves korában elhunyt hegymászóra. Sokan túl vakmerőnek, egyenesen önzőnek tartják, hogy nekivágott egy ennyire kockázatos küldetésnek. Majka egy kommentben azt fejtegette, hogy Szilárdnak apaként felelősséget kellett volna vállalnia a fiáért, ahelyett, hogy az önmegvalósítást helyezi előtérbe. Talán akkor történhetett volna másképp is. A rapper szerint az sem véletlen, hogy ennyire megosztja az embereket ez a tragédia.