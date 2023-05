Karikó Katalin és Tom Hanks egymás nyakába borulva örült az óriási elismerésnek

Óriási megtiszteltetésében volt része a magyar kutatónak: Karikó Katalint mások mellett a kétszeres Oscar-díjas színésszel, Tom Hanksszel közösen díjazták.

Karikó Katalin és Tom Hanks boldogan ölelik egymást a Harvard Egyetemen Fotó: Steven Senne

A Világgazdaság szúrta ki, hogy a Harvard Egyetem egy csütörtöki ünnepség keretében hat embernek is díszdoktori címet adományozott a Tercentenáriumi Színházban. Az elismerést átvevők között között van egy Nobel-díjas, egy színész, egy biokémikus, egy történész, a Radio Bilingüe társalapítója és egy kitüntetett katonai vezető is.

A lap szerint a díszdoktori címet kapó biokémikus pedig nem más, mint Karikó Katalin, aki az mRNS alapú vakcinák kifejlesztését megalapozó kutatások miatt díjaztak. A Szegedi Tudományegyetemen doktori címet szerző Karikó karrierje kezdetén a Magyar Tudományos Akadémián dolgozott, majd az Egyesült Államokba költözött.

Külföldi pályájának első állomása a Perelman School of Medicine volt, ahol az RNS immunrendszert aktiváló képességét vizsgálta, amely kikövezte az utat a Pfizer-BioNTech és a Moderna által kifejlesztett Covid-vakcinák előtt – idézte fel a Harvard Gazette a magyar kutató tudományos pályáját. Az mRNS-vakcinák a koronavíruson kívül egyéb betegségek kezelésére is reményt adhatnak a jövőben, például a bőrrák kezelésében is áttörést hozhatnak – írja a VG.

Az elismert színész pedig Tom Hanks volt, akit emberbarát filmesnek neveztek a díjátadón, és csak „Amerika apukájaként” emlegetnek. Hanks elkötelezett az emberek segítése iránt: mások mellett segített már támogatást szerezni az AIDS- és rákkutatásnak és az űrkutatásnak is. A díjátadón pedig Tom Hanks és Karikó Katalin önfeledten ölelkeztek.