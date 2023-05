Jó hírek érkeztek: Árpa Attila édesapja túl van az életveszélyen

Nagy az öröm Árpa Attila életében: az édesapja komolyabb komplikációk nélkül túl van az élete talán legnehezebb napjain. Mint arról a Bors elsőként beszámolt, Attila édesapja, Árpa Joschi, legendás tévés szakember egy istenháta mögötti portán lett rosszul.

Árpa Attila és édesapja, Joschi nagyon jó kapcsolatban vannak Fotó: Árpa Attila/Instagram

Gyorsan jött a segítség

Egy héttel ezelőtt, szombaton váratlanul lett rosszul Árpa Joschi. A 77 éves tévés annyira nem érezte jól magát, hogy - bár nem szereti a fehér köpeny látványát - mentőt hívott. A családja a híreket hallva azonnal retteni kezdett, hogy mi lesz, ha nem lesznek elég gyorsak a mentők a puszta közepén, a várostól messze álló birtokon ki segít majd az idős férfin? A félelmük sajnos nem volt alaptalan, hiszen az elmúlt hetek másról sem szóltak mint arról, hogy Gálvölgyi Jánosért a városon belül sem indult el a mentő, hiába hívták egy órán belül kétszer is, a Kossuth-díjas művészt a lányai vitték végül autóval kórházba, ami - mint utóbb kiderült - életmentő tett volt. Árpáéknak azonban - ma már tudjuk, szerencséjük volt. A mentő egy orvossal a fedélzetén alig tíz perc alatt megérkezett, így nagyon hamar kerülhetett szakemberek keze alá Joschi.

A két Árpa még sok sok évet szeretne együtt tölteni Fotó: Argo

Árpa Attila az édesapja kórházba szállítása után ki is tett egy nyilvános posztot a Facebook oldalára, hiszen fontosnak érezte, hogy az elmúlt időszak után, amikor komolyan megsérült a mentősök renoméja, pozitív példákat is olvashassanak az emberek.

- Tavaly történt az eset, hogy egy órát kellett várnunk a mentőre, mert édesanyám elesett, és beütötte a fejét. Úgy fair, ha nem csak a rossz élményeket osztjuk meg, hanem a jókat is. Tegnap egy másik családtagomnak volt szüksége mentőre. Mosonmagyaróvárról indultak és jóformán tíz perc alatt ott voltak a “semmi közepén”. A mentőorvost, a mentősöket és a Karolina kórház személyzetét is illeti a dicséret. Köszönöm nekik szívből! - számolt be az eseményekről, Árpa Attila a közösségi oldalán.

Kórházból egyből egy steak étterembe

Az elmúlt egy hét, nem kérdés, nagyon nehéz volt a színész családja számára. Az édesapját kórházban kezelték, és az első napokban nem lehetett tudni, hogy milyen esélyekkel számolhatnak... A jó hírre egy hetet kellett várni: Árpa Attila szombaton a Facebook és sz Instagram oldalán is beszámolt róla, hogy Joschi túl van a nehezén...

- Köszönjük, hogy ennyien aggódtatok. Hazaengedték, Joschi Arpa jól van. Külön köszönet a Se Városmajori Szív- És Érgyógyászati Klinika dolgozóinak, és László Gellér professzornak. - írta Attila a hivatalos oldalain, ahol egy friss fotót is megosztott az édesapjáról. A képen Joschi karján még látszik egy apró kötés, valószínűleg az infúzió helye, de ami igazán érdekes rajta az az, hogy egy hangulatos étteremben ülnek, és az édesapja előtt egy ínycsiklandozó steak látszik a tányéron... Ezek szerint tényleg minden rendben az édesapjával, ha az étvágya kiváló. A fotót Árpa Attila kérésére nem tesszük közzé, de aki kíváncsi rá, az megtekintheti a színész közösségi oldalain.