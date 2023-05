Átverve érzik magukat a rajongók, váratlanul lemondták a magyar zenekar koncertjét

Öles plakátok hirdetik már hónapok óta, hogy ma, 2023. május 14-én a Budapest Park színpadán lép fel a Modern Talking sztárja, Dieter Bohlen. A világsztár nem egyedül csinálja a bulit, összesen öt koncert csendül fel, Bohlen mellett Samantha Fox, Lian Ross, Ken László és a Dolly is be lett harangozva. Ez utóbbi előadó kapcsán azonban több komoly probléma is felmerült.

A Budapest Park oldalán a koncert napján is ez a plakát díszelgett

Problémák a kezdetektől

Kezdjük azzal, hogy hibás a plakát, hiszen 2017-ben, Kékes Zoltán halála után végleg megszűnt a Dolly Roll zenekari név, Dolly úgy döntött, hogy a legendás formációnak vége, és megalapította a Dolly Plusssz zenekart. Ma este egyébként szólóban, táncosokkal lépett volna fel. Ha ezen az "apróságon" túllendülünk, jöhet a következő probléma: amikor ezt a retró koncertet elkezdték szervezni, megkeresték Dollyt, hogy vállalja-e a fellépést. Az énekesnő turnémenedzsere erre azt válaszolta, hogy csak és kizárólag akkor, ha az énekesnő fél 7-kor tud kezdeni, mivel egy már januárban lekötött koncertje lesz ma este Gyöngyösön, ahova oda kell érnie.

A telefonban és írásban is egyértelművé tettük, hogy Dollynak aznap estére már van egy lekötött koncertje, így csak akkor tudja elvállalni a Budapest Parkban a fellépést, ha ezt figyelembe veszik

– mondta a Bors megkeresésére Pál Rita menedzser.

Dolly igyekszik minden felkérésnek eleget tenni, de igazi profiként kezeli a koncerteket, csak olyat vállal, amit meg is tud tartani Fotó: Facebook/Dolly Hivatalos Oldala

A szervezőknek megfelelt ez a feltétel, így Dolly elvállalta a bulit. Csak erre a koncertre egy komplett tánckart is toborzott, a fiatal művészek hosszú napokon át gyakoroltak arra a hét számra, ami elhangzott volna a Budapest Park színpadán. De sajnos nekik is csalódniuk kellett. Ez a mai buli biztosan nem lesz megtartva.

Áttették 2024-re, senkinek sem szóltak

A Bors Dolly hivatalos oldalán figyelt fel egy dühös bejegyzésre:

"Arcátlanság, hogy a szintén MA ESTI budapesti koncertet 13 ezer forintos jegyáron pedig lemondták! Vérlázító!" – írta egy rajongó, akinek az édesanyja kifejezetten Dolly miatt vásárolta meg az egyébként átlagosnál is drágább, 13 ezer forintos belépőjegyet. A csalódott hölgy mérgét csak fokozta, hogy időközben megjelent Dolly hivatalos Facebook oldalán egy bejegyzés, miszerint nagyon várja már a ma esti gyöngyösi koncertet. A rajongó joggal hihette azt, hogy Dolly egyszerűen lemondta a bulit, hogy inkább a Bornapokon lépjen színpadra, így cserben hagyta a rajongóit. Erről azonban szó sincs! Nem az énekesnő lépett vissza a Budapest Parkos koncerttől, hanem maga a szervező. Erről Dolly menedzserének írásos bizonyítéka van:

Az e-mail, melyben arról tájékoztatják Dollyékat, hogy majd jövőre tartják meg a koncertet

A szervezők nekünk azt mondták, hogy technikai okok miatt teszik át a koncertet a jövő évre. Nem tudunk mit kezdeni ezzel a helyzettel, tudomásul kell vennünk. A táncosok feleslegesen dolgoztak, természetesen mi fizetjük ki őket, a rajongók pedig csak most fognak szembesülni vele, hogy nem jelenünk meg a helyszínen. Rendkívüli módon sajnáljuk őket, de meg kell érteniük, hogy tőlünk kívülálló okok miatt történt mindez.

– mondta a menedzser.

Se koncert, se pénz

A helyzet több, mint kellemetlen azoknak, akik csak Dolly miatt kaptak volna esőkabátot magukra, hogy ma este egy jót bulizzanak az ikonikus slágereire. Egyfelől, mert senki sem szólt nekik, hogy el se induljanak az órákon belül elkezdődő eseményre, másfelől mert ezen a ponton még nem világos, hogy a szervezőktől visszakövetelhetik-e a drága jegyük árát, vagy sem. Hiszen jogilag támadhatatlanok, a koncert nem marad el, a fellépők ott lesznek, majdnem mind...

A csalódott rajongó egyébként írt a szervező cégnek is, de már az első üzenete után sejthető, hogy nem lesz könnyű a kommunikáció, hiszen csak egy automata válaszolt neki.