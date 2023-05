Csepregi Éva látja a jövőjét: Ezt jósolta neki az asztrológusa

Csepregi Éva nemrégiben elárulta, hogy minden évben megnézeti asztrológusával, mit tartogat számára a jövő. Legutóbb szerelmet, unokát és sikert is jósoltak neki a csillagok, azonban most annak is utánajártunk, mi az, ami azóta meg is valósult Éva álmai közül.

Hiszi a csillagok jósolta jövőt

Csepregi Éva mindig szentül hitte, hogy születésünk időpontja determinálja az életünket, ezért idestova tizedik éve már, hogy fontos döntések előtt asztrológusával, Ízing Klárival mindig egyeztet. Így tett tavaly ilyenkor és így tett most is...Csepi születése pillanatát a szekértő szerint két nagy befolyású bolygó is meghatározta: a Jupiter és a Szaturnusz. Ezek együtt állása pedig, egyrészt a nagy sikert és hosszú életet is jelzik.

Ezen kívül a jövőt is meg tudom mondani nagy vonalakban, és Csepinél látni, hogy még abszolút nagy az esély arra, hogy lesz sorsszerű találkozása valakivel

– mesélte korábban a Borsnak Csepregi Éva asztrológusa, aki már idestova 33 éve foglalkozik ezzel a tudománnyal, és Éva megbízik abban, amit mond.

Éva idén lesz 70 éves, de az idő, mintha mit sem fogna rajta Fotó: Bors

Kíváncsiak voltunk hát, hogy az énekesnő romantikus élete mennyiben változott meg, amióta tudja, ez a pillanat is eljön még.

Még semmi változás e téren

– mondta kedvesen a Neoton Familia énekesnője, aki már nagyon szeretne unokázni is, ugyanakkor úgy tűnik, még arra is várnia kell, hiszen egy szem fia, Heatlie Dávidnál és feleségénél, Dórinál még nem jön a baba. Ugyanakkor szó sincs kétségbeesésről, mi több, úgy tűnik a jóslat alapján a siker igencsak Évára kacsintott: a zenekar naptára is színültig megtelt, jobbnál jobb fellépésekre készülhetünk.

– Rengeteg fellépésünk van, június elején egymás után lesz két hatalmas koncertünk is, meglepetésekkel, élő zenekarral, úgyhogy nincs időm unatkozni sem! – újságolta a mindig vidám Csepi, akin mintha nem fogna az idő, és habár idén a 70-et tölti, ugyanolyan fiatalos, mint sok évvel ezelőtt.

Csepi szeretne unokát, de erre még várnia kell. Fotó: MTI

– Sokat segít, hogy sportolok, és a jó levegőn töltöm a napjaimat, amikor csak tehetem.

Van egy szobabiciklim, és heti kétszer jár hozzám egy gyógytornász, akivel súlyzóval vagy anélkül, kimozgatjuk az izmokat.

Az ízületeimre nagyon jó hatással van a rendszeres mozgás, így jól bírom a fellépéseken is, még ha kánikula is van! – részletezte Éva, és hozzá tette, hogy szerencsésnek tartja magát, mert körülötte sok a sportos barát, és egymást támogatják ebben is.

– Ha nagyon meleg van, a színpadon nekünk akkor is jó, hiszen ventilátorok mozgatják a levegőt, és az is jó, hogy sok nagyobb színpad már kültéren helyezkedik el, így jár a levegő a sorok között is – mesélte a sztárénekesnő, akinek idén a csúcsformájára mindenképpen szüksége is lesz, hiszen 2024 januárjában életműkoncertet tart majd a Papp László Sportarénában, ahová lelkes rajongóit várja sok meglepetéssel.