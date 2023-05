Mindent bevet: Beat vissza akarja kapni a családját

Mindent maga mögött hagyott az év elején Fehér Tibor, Beat, a Fekete Vonat zenésze. A muzsikus 25 évig élt házasságban, a feleségével két gyereket neveltek, az unokájuk is velük élt, mégis otthagyott csapot-papot. A zenész a Fekete Vonat Aréna-koncertje előtt dobbantott: minden bizonnyal új életet akart kezdeni, terveit azonban keresztülhúzta, hogy nem kapták meg a nagykoncertből remélt gázsit.

Fehér Tibor, alias Beat elhagyta a családját Fotó: Fekete Vonat

Lopással vádolta a feleségét

A koncert utáni botránynak köszönhetően eleve minden szem a Fekete Vonatra szegeződött, amire Beat is rátett egy lapáttal, amikor egy élő videós bejelentkezésben hívta ökölre egykori zenésztársát, L.L. Juniort, majd a saját feleségét is megvádolta azzal, hogy lenyúlta a neki utalt jogdíjakat. Beat felesége ekkor Facebook-posztban teregette ki a szennyest: a rapper még a Fekete Vonat visszatérő koncertje előtt elhagyta a családját, ráadásul elvitte otthonról az értékeket is, és egy fiatal nővel kezdett új életet.

Vissza szeretné kapni a családját

A márciusi botrány óta nagy a csend Fehér Tibor, azaz Beat körül, így érthető, hogy egyre többen kíváncsiak rá, mi a helyzet vele jelenleg. Látszik, hogy a zenére koncentrál, igyekszik rendbe rakni maga körül a dolgokat. Azt beszélik, hogy nagyon megbánta már, hogy azoknak az embereknek okozott fájdalmat, akiket a világon a legjobban szeret, hiányzik neki a családja, a felesége, a nyugodt szép élete. Erre utalnak posztjai is, valamint vadonatúj dalszöveget osztott meg, aminél kifejezőbbet rajzolni sem lehetne.

"Tesó az ördög csalt tőrbe, mint szárnya veszett angyal, csapódok a földbe. Mozdulatlanul fekszem a hátamon, testemet kinyírja a fájdalom, és kinyílik a szemem, de csak árnyakat látok. Fülembe hasít, ahogy visítanak a boszorkányok. Körülöttem elátkozott bűnösök és ringyók, meztelenül tekeregnek a földön, mint a kígyók. Parázna csőcselékből árad a bűz, bőrüket elevenen perzseli a tűz. Vicsorognak rám úgy, mint a vérebek, szárazra aszott testük szomjazza a véremet. De nem kaptok belőlem, sátánfajzatok, nem félek tőletek és átgázolok rajtatok! Mert nincs hatalmatok a lelkem fölött, mert én vagyok az angyal az ördögök között. És mikor a halálnak völgyében járok és tudom, hogy itt vagy Istenem, velem a szeretet ereje és a hip hop. Mindenem meg volt, tudod, másra nem vágyom, a feleségem és a fiam és a lányom, csak ez a három, akikért érdemes felállni, gödörben vagyok amiből megpróbálok kimászni. Csak egy esélyem maradt, nem szabad hibázni, ez egyszer végig fogom csinálni."

Beat a családjához írt dalt Fotó: YouTube

Felesége látni sem akarja Beat-et

Kérdés persze, hogy akarja-e Beat felesége a békülést? Ő is egyre többet jár el otthonról, és elkezdte élni a saját életét. A Ripostnak egy bennfentes arról beszélt: bizony könnyen lehet, hogy ez a hajó már elment a Fekete Vonat zenésze számára.

Ők már Beat-tel nem alkotnak egy családot. A vitás kérdéseket, amik a múltból maradtak, azt a nyilvánosság kizárásával akarják lerendezni.

– magyarázta egy, a családhoz közelálló barát.

– Tünde, úgy néz ki, lelkileg túl van a legnehezebb időszakon és most már újra képes élvezni az életet. Az unokája a mindene, útban van a második unoka, szóval van mire koncentrálnia, nem járnak a gondolatai a férje körül.