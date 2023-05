Bármikor megszülethet Békefi Viki és Feng Ya Ou kislánya

Ahogy arról a Bors is beszámolt korábban, első közös gyermekét várja Békefi Viki és Feng Ya Ou. A közkedvelt páros azóta már azt is elárulta, hogy kisfiuk vagy kislányuk lesz-e, illetve, hogy apás szülést terveznek-e.

Már óriási a készülődés a házaspárnál / Fotó: TV2

A várandós színész-énekesnőnek nemrég pedig abban a nem mindennapi megtiszteltedében volt rész, hogy felléphetett a hazánkban tartózkodó Ferenc pápa ellőtt.

Egy életre szóló élmény volt főleg, hogy várandósan élhettem át ezt a fantasztikus eseményt. Teljesen más hangulata volt, hogy várandósan énekelhettem el ezt a csodaszép dalt. Miután megérkezett a Szentatya, teljesen megváltozott a benti légkör

– mesélte korábban a Borsnak Békefi Viki, aki azt is elárulta, hogy Ferenc pápa megkérte az egyik kísérőjét, hogy vigye őt közelebb a szendrőládi romakórushoz.

Viki pedig most más miatt izgulhat, ugyanis már bármelyik pillanatban megérkezhet kisbabája. Az énekesnő és zenész férje, Feng Ya Ou már korábban elárulták, hogy az orvosok szerint június 6-án érkezik kislányuk, azonban már olyan állapotban van, hogy bármikor beindulhat a szülés. Erről pedig maga Viki számolt be az Instagram-oldalán, ahol egy olyan fotót osztott meg, melyen megmutatta a kórházra összekészített bőröndjét, na meg persze óriási terhespocakját is.

Kórházi csomag bepakolva!

– írta az énekesnő a fotóhoz, melyet ide kattintva lehet megnézni.