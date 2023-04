Ilyen gömbölyded már a nyolcadik hónapban Békefi Viki pocakja

Békefi Viki lassan kezében foghatja a kisbabáját. Az énekesnő és zenész férje, Feng Ya Ou már izgatottan várják első gyermeküket, aki az orvosok szerint június 6-án érkezik. A készülődés során a sztárpár már a babaszobát is felújította a pici érkezésére. Az énekesnő azt is elmondta egy Instagram-posztjában, hogy járnak például szülés felkészítő foglalkozásra is.

Volt olyan óránk, amikor az apás szülésről volt szó. Nyilván minden szülés más, úgyhogy majd ott fogom mindent megtapasztalni, de már fel vagyok készülve nagyon sok eshetőségre. Nagyon szeretném, ha a párom bent lenne és apás szülésem lenne

– vallotta be a Borsnak a TV2 sztárja, akit szombaton egy hatalmas megtiszteltetés ért. A mai napon a Rózsák terén, az Árpád-Házi Szent Erzsébet templomban énekelt a Szentatya érkezése előtt, amikor megkezdődött a nemzetközi közvetítés.

Fotó: Instagram

Békefi Viki a napokban töltötte be a 30. születésnapját, ebből az alkalomból férje elvitte szerelmét egy kismama fotózásra. Az egész napos programban természetesen nem csak a gyönyörű kismama került a lencse elé, hanem a büszke apuka is. Viki és Ya Ou láthatóan nagyon élvezték az izgalmas fotósorozatok elkészítését, amiről TikTok videót is készítettek. A rajongók nem is voltak restek, és csupa jó kívánsággal halmozták el őket.

– Gyönyörű és csodálatos kismama vagy. Nagyon cukik vagytok. Boldog babavárást kívánok nektek! – írta az egyik hozzászóló a videó láttán.