"Nem mindennapi, így jellemezném" – férje védelmére kelt Kulcsár Edina

Azahriah és G.w.M párbaja most már a hallgatókért, nézőkért folyik. A két előadó már nem elégszik meg a verbális párbajjal, számokban, nézettségben mérik össze népszerűségüket, és a zenéjük iránti érdeklődést. G.w.M és felesége, Kulcsár Edina kész mindent bevetni a győzelemért, még nyereményjátékot is hirdettek. Először egy 30 ezer forintos vásárlási utalványt ajánlottak fel, majd Edina is "bedobott a közösbe" egy kupont a saját vállalkozásából.

Sikert hozott a nyereményjáték Gw.M-éknek

Mondhatni, fej-fej mellett haladtak a "versenyzők": péntek reggelig ugyanis Azahriah 3korty című négynapos dala volt a nézettebb a YouTube-on, akkor azonban G.w.M Single állapota, amely öt napja került fel a YouTube-ra, vette át a vezetést. Amint azt a Ripost kiszúrta, Kulcsár Edina férje reggel még egy Instagram-sztorit is megosztott, amiben elbüszkélkedett a rajongóinak azzal, hogy 600 ezer felett jár a megtekintés legújabb slágerénél, így sikerült megelőznie riválisát.

G.w.M rendkívül büszke a sikerre Fotó: Instagram

Persze azért akadtak, akik szerint nem túl szerencsés, hogy nyereményekkel támogatták meg a sikert. Egy kommentelő Edina képe alatt meg is jegyezte, hogy ez a legrosszabb nyereményjáték, amit kitalálhattak, és így az emberek is azt hiszik majd, hogy a nyeremény miatt lett nagyobb a nézettség.

Kulcsár Edina kénytelen volt reagálni és férje sikerének védelmébe kelni.

– Ez egy bonyolult játék, mert nem csak annyit kell tenni, hogy kommentelnek, hanem egy komplexebb dolog. Viszont ki lehet szűrni, hogy csak olyanok játszanak, akik szeretik őt, a zenéjét, és veszik a fáradtságot, hogy megcsinálják a lépéseket. Nem mindennapi, így jellemezném. A nézettsége pedig így is az egekben van a játéktól függetlenül. Ez tisztán látszik.

A játék nem a nézettség turbózása miatt van (nem is lehet). Ez szimplán egy kedves gesztus. Nem kell mögé többet gondolni

– magyarázta a rapper felesége.