Érik az újabb botrány, testvére nyíltan szembeszáll III. Károly királlyal

Egyre biztosabb, hogy nem csak Meghan és Harry matt főhet a feje a brit királyi családnak, de a pedofilbotrányba keveredett András is újabb hullámokat vet, ahelyett, hogy – a Buckingham-palotának kedvezően – inkább csendben meghúzná magát, hogy az emberek arról is megfeledkezzenek, hogy létezik. Nos, nem elég, hogy jó ideje pletykálják, hogy Harryékhez hasonlóan ő is szíves-örömest kiteregetné a szennyest egy tévés nagyinterjú keretén belül, de továbbra is nyíltan ellene megy Károly akaratának.

András nem tervezi, hogy távozzon a birtokról, ahol az utóbbi két évtizedben élt, bármit is szeretne III. Károly király Fotó: AFP

Mint ismert, az uralkodó megfosztotta Harry herceget és Meghan Marklet utolsó brit birtokuktól, és gyakorlatilag kilakoltatta őket a Frogmore Cottage-ból. Mivel a pár már eleve az Egyesült Államokban él, ez inkább csak amolyan jelképes lépés volt, ám III. Károly úgy döntött, hasonlóképp jár el András herceg és a Royal Lodge birtok esetében is. Mindez eddig is tudott volt. A probléma csupán annyi: ez a kilakoltatás cseppet sem lenne jelképes, ugyanis András jelenleg is a nevezett birtokon él, amit nem is hajlandó egészen addig elhagyni, amíg az eredetileg megkötött bérleti szerződése le nem jár – ami 55 év múlva lenne esedékes.

Azaz a yorki herceg megmakacsolta magát, nem tervezi, hogy távozzon a windsori kastély tőszomszédságából.

Senkit sem hajlandó látni. Ez volt a családjának az otthona az elmúlt 20 évben. Tényleg ki kell őt onnan tenni?

– tette fel a kérdést egy névtelenséget kérő családi barát a Mirrornak. Az ügyet tovább bonyolítja, hogy korábban az is napvilágot látott, hogy Károly király azt tervezi: megvonja András évi 250 ezer fontos járandóságát, amit eddig a királynőtől kapott, enélkül a pénz nélkül pedig eleve nehéz lesz fenntartani a 30 szobás birtokot, melyben egyébként (egy külön szárnyban) a mai napig ott él volt felesége, Sarah Ferguson is.

Úgy hírlik, hogy ha sikerülnek Andrásékat kitenni, Vilmos és Katalin kapná meg a Royal Lodge-ot. Egyértelműnek látszik III. Károly törekvése: azokat akarja maga körül tartani, akik aktívan részt vesznek, részt vehenek az uralkodócsalád életében.