Újabb botrány készül: Harry után András herceg is kitálal

Érdekes tendencia látható a királyi család háza körül. Az utóbbi években sorra esnek ki a csontvázak a szekrényből, illetve egyre több családtag dönt úgy, ahelyett, hogy a rokonságon belül megoldanák a konfliktusokat, inkább körbe haknizzák a világot a botrányokkal. Elég csak Harry hercegre és feleségére Meghan Marklera gondolni, akik a hírhedt Oprah-interjú után, sorozatot és könyvet is kiadtak az őket ért sérelmekről, azóta pedig az Egyesül Államokban egy luxuspalotában töltik az időt a családtól távol. Most András herceg jelentette be, hogy interjút akar adni az őt ért sérelmekről, természetesen mindezt csak azután, hogy testvére III. Károly király elküldte őt a palotától.

András hercegnek már nem maradt vesztenivalója /Fotó: AFP

A szexbotrányba keveredett András herceget 40 év után rakták ki a Buckingham-palotai irodájából, és a lakhelyéül szolgáló windsori kastélyból. Az pedig már csak hab a tortán, hogy a férfi jóban volt Jeffrey Epsteinel, a pedofil milliárdossal, ezért még tanúként is meghallgatták az üggyel kapcsolatban. Korábban már a botrányok hatására II. Erzsébet visszavette fiatalabbik fia tisztségeit, azonban ő még megengedte neki, hogy fényűző életmódot folytasson. Úgy tűnik Károly király már nem látja ilyen rózsásan a helyzetet.