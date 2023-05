Ákos tiszteletére rendezett filmes estet Leslie Mandoki

Ákos és Leslie barátsága 24 éve kezdődött, amikor Leslie a Disney zenei igazgatójaként kérte fel Ákost a Tarzan-rajzfilm Phil Collins által írt dalainak műfordítására és a magyar verziók feléneklésére. A Mandoki Soulmates formáció 2022-es, Magyar Képek néven ismert, nagy sikerű aranyalbuma is Ákos baráti „támogatásával” jött létre, aki dalszöveget is jegyez a kiadványon, és énekelt is a lemezen.