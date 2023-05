A nap poénját rejti Galambos Lajos milliárdos ingatlanhirdetése

Jó ideje nem titok, hogy Galambos Lajos felszámolja jelentős ingatlan portfolióját, vagyis több házat is a piacra dobott, még a börtönbe vonulása előtt. Persze ezek nem hétköznapi vityillók, így nem adják egymás kezébe a kilincset a vevőjelöltek. Köztük van például a már-már legendássá vált mocsai birtok is, amit majdnem 5 milliárd forintért szeretne eladni a trombitás.

Galambos Lajos már öt napja a baracskai börtön "vendége" Fotó: Végh István

A zenész annak rendje és módja szerint meg is bízott az ügylettel egy "profi" ingatlanost, aki meg is kezdte a nem éppen aprócska üzlet lebonyolítását. Kezdte mindjárt azzal, hogy megszövegezett egy hirdetést, amit közzé is tett a legnagyobb hazai ingatlanportálon. Innen tudjuk a 4.85 milliárd forintos árat és persze a kastélyszerű épület impozáns méreteit is. A házikó hasznos alapterülete 920 négyzetméter, ami 33 szobát és persze számos egyéb helyiséget rejt magában. No, de eddig ugye semmi vicces nincs a hirdetésben.

Vajon van ember, aki tudja a pontos adatokat? Fotó: ingatlan.com

A mosolyra okot adó rész akkor következik, amikor a hirdetés feltöltője elérkezik ahhoz a ponthoz, ahol meg kellene adni az ingatlan fenntartási költségeire vonatkozó adatokat, jelesül az átlag víz-, gáz- és áramfogyasztás forintosított mértékét. A megfelelő mezőkbe ugyanis a "nincs megadva" szöveg került, ami máris egyfajta bohózattá változtatta az egyébként szépen megfogalmazott hirdetést. Ugyanis, mint ismeretes, Galambos Lajos éppen azért ül börtönben és azért kapott 3 év 6 hónap letöltendő szabadságvesztést, mert ő maga sem tudta hitelt érdemlően bizonyítani, hogy a nullás, vagy minimális fogyasztást rögzítő mérőórák, a valós adatokat tartalmazták. Ha innen közelítjük meg a kérdést, a hirdetés szövege tűpontos, hiszen honnan is lenne ismert a birtok energiafogyasztásának mértéke?!

Galambos Lajos birtokának energiafogyasztása ismeretlen... Fotó: ingatlan.com

Nos, talán nem ártana beírni valamit a megfelelő sorokba...