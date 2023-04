Valkusz Milán megszólalt Győzike keresztlányával való balhéjáról: „Én nem leszek hisztis, az ezer százalék”

A népszerű énekes a napokban csúnyán összebalhézott Győzike keresztlányával a Hal a tortán forgatásán, melyet látva a fiatal lány stílusa sokaknak nem tetszett.

Valkusz Milán nem igazán találta a hangot Győzike keresztlányával Fotó: Szabolcs László

A ValMar duó tagja, Valkusz Milán a Sztárban Sztárnak köszönhetően most még népszerűbb, mint valaha, a héten például a Hal a tortán műsorában láthatják a nézők Papadimitriu Athina, Schobert Lara, Visváder Tamás és Gáspár Győző keresztlánya, Paprika Dorina társaságában. Utóbbival igencsak keményre sikeredett az első vacsoraest, ugyanis csúnyán egymásnak estek a fiatalok.

A balhé után Milán most a Mokka vendége volt, ahol elárulta, hogy ő elég ironikus, és szeret viccelni, Paprika Dorina pedig nem mindig vette a lapot, hogy az énekes nem gondolja komolyan a dolgokat, ezért is alakulhatott ki csípős hangulat a forgatáson. Az énekes csak „prikézsiás kisasszonyként” emlegeti Győzike keresztlányát, aki már egy késsel is hadonászott a kezében Valkusz stílusa miatt.

Én nem leszek hisztis, az ezer százalék, lazára veszem, élvezem a finom kajákat. Néha éreztem, hogy elbeszélünk egymás mellett, de én is próbáltam odapirítani neki. Voltak generációs különbségek, történt ez meg az, volt tetszés és nem tetszés

– magyarázta az énekes a műsorral kapcsolatban.

A Mokkából egyébként még az is kiderült, hogy a tavasznak köszönhetően megindult a turnészezon, így a ValMar heti 3-4 koncerttel is készül.