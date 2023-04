Valkusz Milán bár minden pillanatát élvezte, nagyon várta, hogy vége legyen a Sztárban Sztárnak. Az énekes napjai nyolc hétig szinte csak a műsorról szóltak, minden nap ének és táncórákra ment, vasárnaponként pedig már korán meg kellett érkezni a stúdióba, hogy este az élő adásban minden rendben legyen.

Valkusz Milán egy olasz kisfiút ajándékozott meg Fotó: Szabolcs László



Párja nélkül utazott el

A feszített tempó alaposan megtépázta a ValMar sztárját, még azt is pletykálták, hogy szakítottak barátnőjével Petrával. Ráadásul nem csak a műsor miatt tudott kevesebbet találkozni párjával, hanem a hírek szerint még Marics Peti is visszaköltözött a legénylakásba, ahol Tóth Andi előtt együtt laktak. Az egymásra rakódó terhek miatt kétszer is összeomlott élő adásban Miló, aki a döntő után Petivel alaposan bele is húzott a bulizásba. S bár lapunknak korábban tagadta a szakításáról szóló pletykákat, az biztos, hogy nincs minden rendben a magánéletében. A stábbuliba ugyanis még Petrával érkezett, de egy stábtag szerint nélküle távozott és két napig bulizott Petivel.

Múlt héten pedig összepakolt és meg sem állt Dubajig, ahová egyedül utazott egy jó barátjához. Élvezte a metropolisz luxusát, majd onnan is tovább állt.



Valkusz Milán megajándékozott egy olasz kisfiút

Miló Milánóba utazott, ahol az első nap városnézéssel telt, de a másnap csak a szórakozásé volt. Elment a népszerű Europark Idroscalo vidámparkba, ahol még a legfélelmetesebb hullámvasútra is felült. Utána pedig kipróbálta magát a célbadobó játékon, ahol egy hatalmas plüss lajhárt nyert. A nyereménnyel azonban nem tudott mit kezdeni, így végül a hozzá legközelebb álló családhoz odasétált és gyermeküknek adta, azok legnagyobb meglepetésére.

Fotó: Instagram