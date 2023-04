Aggódnak a rajongók Szíj Melindáért, megszólalt a párja

Szomorú hír érkezett Szíj Melindáról, aki a Megasztár ötödik évadjában lett ismert - írja a Ripost. Az énekesnő az utóbbi időben teljesen eltűnt a nyilvánosság elől, a magánéletét is féltve őrzi. Azt tudni, hogy 2018-ban az orvosok rosszindulatú daganatot találtak a torkában, meg is kellett műteni. Bár emiatt egy időre visszavonult, a rajongók legnagyobb örömére a gyógyulását követően folytatta a fellépéseket. A Naphire.hu az énekesnő ismeretségi köréből most úgy értesült, egyelőre lezártnak tekinti a karrierjét.

Fotó: Facebook

"Visszavonult. Bizonytalan ideig szünetelteti a fellépéseit"

- erősítette meg a hírt a lapnak Szíj Melinda párja, Attila. Az énekesnő minden fellépését lemondta, és megrázó videót tett ki a közösségi oldalára, ami miatt sokan aggódni kezdtek érte.