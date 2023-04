Nem csitul a botrány! Zámbó Krisztián hadat üzent Peter Srámeknek

Jó ideje lecsitulni látszódott Zámbó Krisztián és Peter Srámek közötti ellentét, úgy tűnik, vannak olyan sebek, amik nem gyógyulnak be, és időről időre minden erőfeszítés ellenére felszínre törnek. Így volt ezzel most Zámbó Jimmy idősebb fia is, aki a közösségi oldalán dalpárbajra – a legendás énekes Sírni volna jó népszerű nótájával – hívta a szlovák származású énekest.

"Peter Srámek! Állj ki velem erre a nótára. Kíváncsi vagyok. Ha tényleg jobban megértenek a felvidékiek és Magyarország, és te azt mondtad, hogy nem vagy felvidéki, hanem szlovák fiú… akkor add át ezt a dalt mindenkinek” – írta Zámbó Krisztián a Facebook-oldalán.

Krisztián beismeri, egy meggondolatlan pillanatban írta ki a gondolatait, amit időközben már törölt is Fotó: Nagy Zoltán

„Hirtelen felindulásból jött”

Lapunk megkereste Krisztiánt, aki bár vállalta szavait, azt is beismeri, egy meggondolatlan pillanatban írta ki magából véleményét.

Félreértés ne essék, nincs bennem irigység. Egyszerűen nem tudom feldolgozni, amiket mond a kis srác! Mindez csak hirtelen felindulásból jött, mert épp megláttam egy videót. Azóta leszedtem az oldalamról is a bejegyzésemet

– kezdte lapunknak az énekes.

– Nem akarok ezzel tovább foglalkozni, de meg van a saját véleményem. Végignéztem Peter pályafutását, azt azonban nem vállalja fel, hogy hatalmas hátszéllel indult. Sokan nem ismerik őt, én viszont igen. A sikereinek örülök, de azt nem szabad elfelejteni, hogy ez egy pillanat alatt el is múlhat.

Én tizenhárom éve csinálom, az utolsó kis lakásba is elmentem, akár 5-6 ember előtt is felléptem ugyanolyan szívvel és lélekkel, mint amikor egy nagyobb színpadon állok.

– Ember maradtam, pedig 43 éves vagyok. Peter is becsülje meg, hogy Magyarországon elfogadták, ez csak egy jó tanács – fűzte hozzá.

Krisztián hangsúlyozta, azzal sincs baj, ha valaki sikeres, de azt vállalni kell, hogyan érte el.

Szerintem ezt rosszul kezdi használni, ez bosszantott föl. Nekem ettől nem lesz több és kevesebb sem. Találkoztam már vérlázító nyilatkozataival, de ezen is túl vagyok.

– Ezzel szeretném lezárni ezt a történetet – nyilatkozta lapunknak, majd hozzátette, Zámbó Jimmy csak egy van, és ez így is marad.

– 22 éve halt meg édesapám, én 12 éve énekelem a dalait, amit nem elég leutánozni, hanem ismerni kell, hogyan íródtak meg. A Sírni volna jó a kedvenc dalom, és ott voltam, amikor megszületett. Én lubickolom édesapám árnyékában, de meg is tehetem, mert a fia vagyok, és tudom, hogy büszke lenne rám – jelentette ki.

A bejegyzés azóta már eltűnt

Krisztián bejegyzése megosztotta követőit

Mint ahogy mindig, ezúttal is megosztotta az embereket a bejegyzés.

Savanyú a szőlő? Miért nem lehet békén hagyni? Szuper hangja van, és igenis jól énekli Zámbó Jimmy dalait, még ha neked ez bántó, akkor is. Mit akarsz bizonyítani?

"Miért kellene megküzdenie bárkivel is? Én a helyedbe visszavonnám ezt a kihívást, ha nem akarsz megszégyenülni” – írta az egyik kommentelő, akivel más is egyetértett.

„Peterben semmi rosszindulat nincs. Gyönyörűen énekli édesapád dalait, és mindig tisztelettel beszél róla. Nem kapaszkodik fel Jimmy nevével. Szívből és mély tisztelettel adja elő a dalokat sorban. Én büszke lennék, ha valaki apám dalait így énekelné és isteníti a nevét.”

Persze, ahogy lenni szokott, a másik oldal is hangot adott véleményének.

"Kedvelem Petit, de szerintem most ezzel a Jimmy dallal nagy fába vágná a fejszét” – fakadt ki a rajongó, akivel más is egyetértett.

„Egy sajnos elhunyt legendához ne tegyünk már ilyen Peter gyerekeket. Nem hogy Peter, de senki nem lesz olyan, mint Jimmy. Soha!” – olvasható a bejegyzés alatt.

Peter csak szűkszavúan reagált az ügyre vonatkozóan Fotó: Peter Srámek

Peter szerint nincs már mit bizonyítania

A Bors a témával kapcsolatban megkereste Peter Srámeket is, aki csak szűkszavúan reagált Zámbó Krisztián bejegyzésére.

Nekem nem kell bizonyítanom semmit, megtettem az elmúlt kilenc év alatt. Rengeteg fellépésem van, nem csak ezzel nincs időm foglalkozni, hanem a kihívással sem.

– Nincs több mondanivalóm, szeretném lezárni a köztünk lévő – számomra érthetetlen – konfliktust – zárta mondandóját Peter.