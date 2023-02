Hoppá! Letesztelték Zámbó Jimmy hangterjedelmét - Videó

Zámbó Jimmy hangi adottságait nehezen lehetne megkérdőjelezni és persze nem is kell, hiszen nem véletlenül kapta meg a Király nevet. Ugyanakkor van egy évtizedek óta terjedő városi legenda, amit valahogy mindenki evidenciaként kezel, ezért sosem tesztelte senki. Ez pedig az a bizonyos négy és fél oktáv, amekkora hangterjedelemmel legendárium szerint ő rendelkezett. Korábban hallani lehetett olyan pletykákat is, hogy Jimmy egyenesen nyolc oktávot tudott kiénekelni, ami nyilvánvalóan több, mint költői túlzás, hiszen egy zongorán is csak hét oktávot lehet lejátszani.

Négy és fél oktáv ide vagy oda, Zámbó Jimmy egy zseni volt Fotó: MTI

No, de miért is foglalkozunk most Jimmy hangterjedelmével?

Mert a fiatal énekes, Zoller Zsolt egy a TikTok-on kapott komment nyomán úgy döntött, végez némi kutatómunkát a témában és szakmai alapon megmutatta, hogy a fellelhető felvételek alapján mekkora is volt Zámbó Jimmy hangterjedelme. A magasan képzett énekes ha nem is hosszasan, de kutatómunkát végzett és megkereste a legenda legmagasabban és legmélyebben kiénekelt hangját. Majd módszeresen megmutatta, hány oktáv is feszül a kettő között. Nos, annyit elöljáróban elárulhatunk, hogy nem négy és fél...

A Ripost megkereste Zámbó Krisztiánt, aki ismételten megerősítette, hogy legendás édesapja képes volt négy és fél oktávot kiénekelni, és elárulta, hogy Zsolt miért nem erre a következtetésre jutott a teszt után.

"Azt gondolom, hogy Zsoltnak nem volt elég ideje arra, hogy valóban minden a neten fellelhető élő- és stúdió felvételt tüzetesen meghallgasson, hiszen ilyenből annyi van, hogy egyetlen este biztosan nem elég rá. Azt elfogadom, hogy az általa megtalált dalokban apu hangja csak három oktávot és egy hangot fed le és örülök, hogy Zsolt már erről is elismerően nyilatkozott a videóban, de szerintem az Ugye nem adod fel? című dalt kellett volna meghallgatnia.

Ebben ugyanis apu valóban "éteri" magasságokban jár

- fűzte hozzá Krisztián.

Nos, mi nem rendelkezünk a kellő tudással ahhoz, hogy megítéljük a kérdést és tartunk tőle, hogy olvasóink nagy része sem, de hogy a négy oktávhoz közel van, az biztos.