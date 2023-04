Kiderült, mire költi 10 milliós nyereményét Vastag Csaba

Az Ütős ötös legutóbbi adásában az előadóművész Vastag Csaba és csapata Delhusa Gjon-nal és gyermekeivel mérkőzött meg. Vastag Csaba oldalán többek között feltűnt menyasszonya, valamint zenésztársát is magával vitte a zenekarából.

Vastag Csaba és párja Evelin esküvőre készül (Fotó: TV2)

Hatalmas bravúrral Csaba és csapata lett az első ötös, akik elvihették a műsor főnyereményét.

A Bors munkatársának kendőzetlenül nyilatkozott arról, hogy mire szeretné felhasználni ezt a nyereményt.

– Öten voltunk a műsorban, a korrekt elosztás után is egy nagyobb összegről beszélhetünk fejenként – magyarázta el a nyeremény megoszlását Vastag Csaba, aki aztán elmondta, mit fog kezdeni az ő részével.

– Nem szoktam elherdálni a pénzt, azt vallom, hogy a könnyen jött pénz nem kell, hogy könnyen is menjen. Van egy alapítványunk is, amivel többnyire gyerekeknek és rászoruló családoknak szoktunk segíteni. A nyeremény egy részét erre szeretném fordítani. Ezen kívül itt van az esküvőnk, úgyhogy jól jött a pénz ć jegyezte meg az énekes, aki többet nem volt hajlandó az esküvőjéről mondani, ám azt megígérte, hogy a Bors olvasói is megtudják, mikor áll az oltár elé.

Vastag Csaba és csapata így ünnepelték, hogy megnyerték a 10 milliót (Fotó: TV2)

Harmóniára törekszenek

Vastag Csaba magánéletéről is elárult pár részletet. – Nagyon sok mindent csinálunk együtt és ez szerintem fontos dolog egy kapcsolatban. Ettől lesz könnyebb megérteni egymást. Evelinnek még új ez a nyilvánosság, ami sok pozitív és negatív dolgot foglal magába. El szokott kísérni a koncertekre, aminek mindketten örülünk. Biztos pontot nyújt számomra és nagyon sok területen segíti az életemet – árulta el az énekes, aki Evelin személyében találta meg az igazi társat.