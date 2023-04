Ki nézett ki jobban: Lékai-Kiss Ramóna vagy Cinthya Dictator? – döntöttek a nézők

Egymást érték a sztárok a múlt héten Holdampf Linda és Richard Demeter üzletmegnyitóján. A Bors is a helyszínen járt, ahol többek között olyan szépségek is feltűntek, mint a Sztárban Sztár zsűritagja, Lékai-Kiss Ramóna, Szabó Erika, vagy éppen Cinthya Dictator. Arra kértük olvasóinkat, értékeljék a csajok aznapi ruháját.

Cinthya Dictator mindig próbált önmaga lenni - Fotó: Máté Krisztián

Az egyik kommentelő szerint Cinthya szettje lett egyedül 10/10-es, míg Ramóna ruhája 7 pontot kapott az olvasóktól, noha még a tulipáncsokorral is erősítette az aznapi szettjét. Holdampf Linda egy szolid, fekete visszafogott ruhát viselt, míg Szabó Erika egy tavaszias szettet öltött magára rózsaszín kiegészítőkkel. Cinthya mégis le tudta nyomni a többieket. Lazára és egyben elegánsra vette a figurát, egy rózsaszín blézerhez fekete szűkített öltönynadrágot és egy hófehér méregdrága sportcipőt viselt, ami minden jel szerint elég volt ahhoz, hogy ő állhasson a képzeletbeli dobogó legfelső fokára.

Soha nem tartottam magam a hétköznapi értelemben vett szépnek, ezért sokkal inkább fontos volt az önkifejezés, mint sem hogy a konvenciókat kövessem.

Most már odafigyelek arra, hogy a koromnak és az adott eseménynek megfelelően öltözködjek. Az aktuális hangulatom szerint választom ki mindig a ruhát, amit felveszek. A stílusomat illetően jól elhatárolható korszakaim vannak, amit az adott lelkiállapotom inspirál. Számomra a legfontosabb cipő tinikoromban az acélbetétes bakancs volt. Ez volt az első saját választásom a ruhatáramat illetően. Ugyanakkor engem is elkapott a sneaker-láz. Ennek köszönhetően több drágább cipőm is van, de talán pont az eseményen viselt Y 3-t emelném ki, amiből van egy fekete színben is. Úgy gondolom, ezek a cipők műalkotások.