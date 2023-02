Újabb esküvőt szeretne Hódi Pamela - Videó

A modell nagyon boldog, hogy 5 évvel ezelőtt rátalált a szerelem, bár a pandémia miatt nem tudtak megtartani az álomesküvőjüket. De nem tettek le erről a vágyukról, hogy igazi templomi esküvőt tartasanak, ahol mindenki velük ünnepeljen.

Nagyon szeretné megélni az álomesküvőjét, amit a pandémia miatt nem tarthattak meg (Fotó: Máté Krisztián / hot!)

– Öt év nem kevés idő manapság, főleg hogy egy kisgyerekes időszakot is megéltünk, ami sok kapcsolatot megváltoztat. A miénket is megváltoztatta, de nem távolodtunk el, erre tudatosan figyeltünk. Örülök, hogy úgy érzem: újra hozzámennék Bencéhez. Nem hiszek abban, hogy az ellentétek vonzzák egymást – inkább akarjuk ugyanaazt. (…) Vágyunk arra, hogy legyen egy nagyszabású, ahová mindenkit meghívhatok – már ki is néztem, milyen ruhát szeretnék és persze templomi szertartást" – mondta a hot!-nak a kétgyermekes anyuka.

A magazinnak azt is elmondta, hogy nem csak ő de Bence is nagyon szeretné, ha megtartanák az igazi lagzijukat.

Nagyon vágyom egy templomi esküvőre, illetve arra, hogy mindenki ott lehessen. Az egész család, barátok, hogy ne az legyen, mint a Covid ideje alatt. Körülbelül öt óra alatt le kellett zavarnunk az esküvőt, és 20 fő lehetett csak ott. De ez még várat magára, hogy a kicsi is nagyobb legyen és értékelni tudja majd azt a napot. Én ezt tényleg gyerekkorom óta látom magam előtt, hogy nagy habos ruhában bemegyek a templomba, és ott vár a férjem, majd felemeli a fátylam. Így még ez az álmunk picit várat magára, de ami késik nem múlik

– mesélte a hot! magazin fotózásán Pamela.