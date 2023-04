Geszler Dorottya vallomása: „Fitt nagymama leszek, az unokám is jön majd velem edzeni!"

Visszatért a konditerembe bokasérülése után Geszler Dorottya. Az egykori szépségkirálynő még februárban jelentkezett sokkoló képpel a közösségi oldalán.

− Erre a szexi bokarögzítőre cseréltem az imádott magas sarkú cipőimet. Nyugi, megmaradok, de sajnos érzékeny a bokám, és amikor fáradok, könnyen kifordul. Most is ez történt, haragszom is magamra nagyon, hogy nem figyeltem jobban, de remélem hamarosan megint tűsarkú cipőben készíthetem a fotókat! – fogalmazott akkor Instagramján. Bár még nem teljes a felépülés, nem bírta edzés nélkül, s óvatosan, a lábát kímélve, az otthoni pilátesz és jóga után visszatért az edzőterembe is.

− Részleges szalagszakadásom volt, ki is tört néhány egészen apró darabka a csontból. Későn mentem el orvoshoz, addig terheltem a sérült részt. Kényszerpihenőre lettem ítélve, még mindig nem terhelhetem a lábam, a guggolások még váratnak magukra – ismerte el a Borsnak Dorottya, akinek a sport szerves része az életének. Gyermekkora óta táncol, az Állami Balett Intézetben tanult, majd a Táncművészeti Főiskolán szerzett pedagógusi diplomát klasszikus balett-társastánc szakon. Több, mint 15 éve pilátesz-oktatónak is kitanult.

− Sokaknak olyan kép él a fejében rólam, és más hírességekről is, hogy attól mert ismert vagyok, az életem egy nagy habos torta. Hát nincs így, én is ugyanolyan ember vagyok, ugyanolyan küzdelmekkel, feladatokkal, mint bárki más. Csak emellett megjelenek rendezvényeken, akár márkanagykövetként, vagy műsorvezetőként – szögezte le Dorottya, aki túl az ötvenen is nagyon energikus és csinos, s bár nem olyan sokára nagymamai szerepkör is várhat rá, mégsem tervez nyugdíjas tempóra váltani.

Lánya tavaly ment férjhez, bár egyelőre nem tervezik a családalapítást, a leendő nagymama már eljátszott a gondolattal, milyen lesz egy unokával:

Fitt nagymama leszek, majd futok a babakocsival, aztán az unokám is jön majd velem edzeni!

– gondolt bele nevetve. – Érdekes lesz a nagyiszerep, azt mondják, ilyenkor az ember már lazább... De egyelőre nincs terítéken a gyermekáldás a fiataloknál – tette hozzá Dorottya, aki jó anyósnak tartja magát, jól kijön a lánya választottjával.