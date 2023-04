Egyetlen rossz kérdés miatt testőrök dobták ki Hajdú Pétert egy partiról

Megdöbbentő történetnek lehetnek fültanúi a nézők hétfőn este, a Szerencsekerék negyedik évadának első adásában. Ezúttal Hajdú Péter küzd majd meg a két civil versenyzővel, a játék közben pedig egy régi történetet is felidézett. Több világsztárral volt már lehetősége találkozni és interjút készíteni, többek között Paris Hiltonnal is, ám egy hozzá intézett kérdés miatt idő előtt távoznia kellett.

Hajdú Péterrel indul a Szerencsekerék negyedik évada Fotó: TV2

– Akkor ott kivezettek testőrrel – idézi a Ripost a műsorból Hajdút. – Ausztriában a Prosecco-nak volt az arca, és meghívtak, ahol lehetett interjút készíteni. Az állt a meghívón, hogy „no underwear” (nincs fehérnemű – a szerk.), amire nyilván rákérdeztem. Volt egy parti, előtte egy sajtótájékoztató, a kettő között lehetett interjút készíteni. Baromi jó volt, mert egy színházteremben voltunk. Én németül tettem fel a kérdéseimet, azt fordították le neki.

Két kérdésem volt, az egyik, hogy ismeri-e Gábor Zsazsát a Hilton miatt, mondta, hogy nem. A másik pedig, hogy mivel olvastam a meghívón, hogy fehérnemű nélküli viselet javasolt, rajta lesz-e bugyi.

Ezt viszont nem fordította le a tolmács, hanem mondta, hogy the next one (következő – a szerk). Mondtam, hogy oké – mesélte.

A Frizbi műsorvezetője később váratlan szituációban találta magát, amikor már négyszemközt kérdezte az énekes-színésznőt.

Nagyon helyes volt, és úgy gondoltam, a végén muszáj megkérdeznem: ugyan a sajtótájékoztatón nem fordították le neki, de én szeretném tudni, ha már a meghívón rajta van, hogy az esti partin lesz-e rajta bugyi.

Odafordult a testőre, aki kétszer akkora volt, mint a tiéd, és azt mondta, hogy ez egy bunkó. Ezután vittek ki minket stábostól együtt. Zokon vehette, hogy rákérdeztem. Nem tudtam, mi volt a baja – emlékezett vissza Hajdú, akit Kasza Tibi arról faggatta, végül gatyában vagy alsónadrág nélkül vett részt a partin.

Paris Hilton testőrei vezették ki a stábbal együtt egy kérdése miatt. Fotó: Máté Krisztián

Egyet tudnod kell, Tibi, én nagyon fegyelmezett vagyok, mindenhol betartom a dress code-ot, itt is

– mondta sejtelmesen Péter.

Hogy Hajdú Péternek Paris Hilton mellett milyen sztorijai voltak még – például Bruce Willisszel és Bud Spencerrel –, az a hétfő esti Szerencsekerékből kiderül.