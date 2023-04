Ezt mindenki benézte! Nem Azahriah a rekorder, de nem ám – Videó

Azahriah nagyon sok mindenben lehet rekorder kis hazánkban, hiszen egészen elképesztő, mi több egyedülálló az a sebesség, ahogyan felemelkedett az úgynevezett underground előadók közül és lett milliók kedvence. A tehetséges előadó-zenész-zeneszerző-szövegíró abban is élen járhat, hogy egy személyben testesít meg mindent, ami zene, hiszen ezen a fronton sem hosszú a lista.

Ez a rekord mégsem Azahriahé Fotó: YouTube

Az is igaz, hogy nagyon fiatalon, mindössze 21 évesen teltházas koncertet adott a Papp László Budapest Sportaránában, de az már kevésbé, hogy ezzel ő lett a legfiatalabb honi előadó, aki miatt tömegek indultak el, hogy kirúgják a legendás létesítmény falait egy irgalmatlan buli keretében. Ugyanis volt egy banda, amelyik 1991-ben sikerrel töltötte meg a mostani Aréna helyén álló Budapest Sportcsarnokot úgy, hogy egy gyufaszálat sem lehetett volna leejteni. Ez a zenekar volt a Bonanza Banzai néven legendává vált szintipop formáció, melynek tagjai Kovács Ákos, Hauber Zsolt és Menczel Gábor voltak.

Nos, a banda billentyűse, Gábor, a már említett teltházas koncert időpontjában alig múlt 20 éves, vagyis egy évvel fiatalabb volt, mint most Azahriah. Erre a tényre Kembe Sorel hívta fel a figyelmet rövid videójában.

Ez persze szemernyit sem csorbítja a fiatal szupersztár érdemeit... Hiszen, ha Azahriah csak egy kicsivel hamarabb gyújtja be a rakétákat, most az övé lenne ez az érdem is. És persze azt se felejtsük el, hogy a korunk Petőfijeként is emlegetett tehetség egymaga vonzotta be a hatalmas tömeget az Arénába, míg a Bonanza Banzai egy banda volt, vagyis Menczel Gábor önmagában kevés lett volna a sikerhez.