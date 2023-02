Király Viktor felesége reagált a pletykákra: „Szóra sem érdemes” - Íme a hét legolvasottabb cikkei!

A házasság hetén mi más is lehetett volna a leginkább felkapott téma, mint a párkapcsolat, szerelem! Kedvenc sztárjaink nem hagytak minket izgalom nélkül. Rögtön hétfőn egy meglepő bejegyzést szúrtunk ki! Sebestyén Balázs felesége osztott meg tőle szokatlan fotókat: közös családi kirándulásról, illetve egy szívecskévé gyúrt hógolyóról. Ez azért meglepő, mert hónapok óta azt találgathatta a publikum, hogy vajon gallyra ment-e a házasságuk. A lavinát az indította el, hogy októberben, a nagyobbik fiúk, Beni 13. születésnapján készült fotóhoz a csinos édesanya ezt írta: „Mindenki itt volt, aki számít”. A dolog szépséghibája, hogy a gyermekek apja, Balázs épp a dzsungelben forgatott, így nem volt jelen. Ezután más gyanús jelek is érkeztek, melyekre most rácáfoltak Viki legutóbbi, tökéletes családi idillt mutató fotói.

Fotó: Markovics Gábor

De nem csak ők turbékoltak: Berki Krisztián özvegye – vagy ahogy a kommentelők csúfolják: vígözvegye – is tökéletes szerelmi életéről tett tanúbizonyságot: újdonsült szerelmével fehér homokos tengerparton romantikázik. Már az odaúton is igencsak jól érezték magukat: beszámolók szerint ugyanis Mazsi és a baráti társasága annyira felöntött a garatra, hogy a személyzet alig bírt velük.

Berki Mazsi néhány hete egy budapesti bevásárlóközpontban romantikázott a titokzatos férfival Fotó: Bors

Míg az előbbi két páros egyértelmű bizonyítékát adta szerelmének, addig volt olyan páros, akiknél inkább aggasztó részleteket szúrtak ki a szemfüles rajongók. A kérdéses házaspár nem más, mint Király Viktor és csinos felesége, Anita. Már jó ideje nem posztoltak közös képet, és Valentin-napon is egymástól különállóan posztoltak, a sztármami nem is akármit:

– A világ tele van olyan sok emberrel, olyan kevés szeretettel. Ma szeressünk együtt. Boldog Valentin-napot!

Lapunk felkereste Viktor feleségét, hogy reagáljon a házasságuk végéről szóló pletykákra, ám ő egyetlen mondattal rövidre zárta a témát:

– Nem szeretnénk erről nyilatkozni, szóra sem érdemes.

Fotó: Bors

Egy hete tragikus hírről értesült az ország, mikor Zámbó Krisztián Hajdú Péter beszélgetős műsorában kitárta a szívét. Megrázó esetet elevenített fel féltestvére, Anita végzetes tragédiájáról, melyet a lány édestestvére, Szebasztián előtt is évekig titkoltak.

Fotó: Máté Krisztián

Nem csitul a cukorbetegeknek szánt injekcióval fogyó sztárok körüli perpatvar sem. Ezúttal Hódi Pamelát gyanúsította meg egy kommentelő. Véleménye szerint a kétgyermekes anyuka karcsú termete nem diétának vagy betegségnek a következménye, hanem ő is használója lehet a vényköteles, mára hiánycikknek számító terméknek.