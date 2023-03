Nem találod ki, kivel indult luxushajóútra Sydney van den Bosch

Ahogy azt mi is megírtuk, a Szerencsekerék háziasszonyának tavaly mindkét mellét eltávolították. A modell mellett édesanya is átesett a masztektómián, melyre egészségük megőrzése miatt volt szükségük. Az orvosi beavatkozás mindkettőjüket megviselte, azonban együtt igyekeztek túljutni a dolgon, ami csak még jobban megerősítette az amúgy is jó kapcsolatukat.

A Szerencsekerék háziasszonya valóra váltotta édesanyja egy régi almát Fotó: TV2

Anya-lánya páros ezek után – érthető okokból – úgy döntött, hogy kiélvezik az élet nyújtotta lehetőségeket és igyekeznek minél több élménnyel gazdagodni. Emiatt most egy luxushajóúton vesznek részt, amely Sydney édesanyájának már régi vágya vágya volt.

Azt hiszem mindenki számára különleges kiruccanás egy hajós utazás, mamának régi vágya volt egy ilyen óriás tengerjárón eltölteni pár napot így nem volt kérdés, hogy vele indulok el erre a vakációra, de maradjunk annyiban, hogy annyi program van, hogy aludni sincs túl sok időnk!

– írta Instagram-oldalán Sydney van den Bosch.

