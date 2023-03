Négy éve hunyt el a legendás színész, Koós János - Videó

Koós János 1937. november 21-én született Romániában, Gyergyószárhegyen. Születési neve Kupsa János volt. Fiatal kora óta a színpadra készült, a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában tanult, ezután jelentkezett, és nyert felvételt a Zeneművészeti Főiskolára, ahol oboa szakon végzett.

Táncdalfesztiválok koronázatlan királya

Egyedi, kellemes énekhangját imádta a közönség, 1960-as években robbant be táncdalénekesi karrierje: ebből az időszakból származik legismertebb, örökzöld slágere: a Kislány a zongoránál.

Koós János 1968-ban a Táncdalfesztiválon, kétszer is legjobbnak választották. Fotó: Keleti Éva

Híres filmszerepei (Az oroszlán ugrani készül (1966), Bűbájosak (1969), A gyilkos a házban van (1970)) után színházi babárokra tört: a Mikroszkóp Színpadon humorista oldalát csillantotta meg. Itt forrt össze egy időre pályája Hofi Gézáéval, legismertebb közös produkciójuk a Macskaduett, de számos más énekes, humoros előadást köszönhet nekik a publikum.

Művészvér a családban

1971-ben házasodott össze Dékány Sarolta elismert énekesnővel, két gyermekük is előadópályát választott. Réka színésznő lett, Gergő zenész.

Rövid betegség után, kórházban hunyt el 2019. március 2-án. Temetése március 20-án volt a Farkasréti temetőben, végső nyughelye a Művészek Parcellájában van, elhunyt művésztársainak sírja közelében. Temetői búcsúbeszédét a család kérésére Verebes István írta, s Szerednyey Béla színművész olvasta fel a gyászolók előtt.

Virtolázás szerelmese volt

Családja nehezen válik meg a hozzá fűződő emlékektől. Ahogy azt a Bors nemrég megírta, lánya, Réka fájó szívvel eladta a Koóstoló névre keresztelt vitorlást:

A színész a vitorlázás szerelmese volt. Fotó: DFP

− A fedélzeten nőttünk fel, megannyi nyarat töltöttünk a hajón − nyilatkozta a színésznő. − Rajongva imádtuk a Balatont, a hajókázást, azt a létformát, amit csak az ismerhet, aki akárcsak egyszer is kifutott már a kikötőből. Gyermekként először csak azt érzékeltük, hogy az édesapánk mennyire szeret hajózni, és mivel mi is ebbe születtünk bele, nem volt kérdés, hogy amikor megérkezett a lányom, Rozi, azonnal tudtam, ő is balatoni lány lesz.

Koós Jánosról szóló, megemlékező videónkat itt tekintheti meg: