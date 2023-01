Koós Rékának meg kell válnia apai örökségétől: „Sajnos most járt le az idő”

Szomorú látvány a Koóstoló névre keresztelt vitorlás, ahogy az alsóörsi Vízügyi telepen parkol, szárazon. A vízhez, a hangos jókedvhez, az élményekhez, a csupa szív tulajdonoshoz szokott vitorlás nem csak téli álmot alszik, hamarosan új tulajdonossal kell összeszoknia.

Szomorú látvány az elárvult hajó Fotó: Gerlóczy Péter

A vízíjárműnek gazdag élettörténete van. A létezését annak a Koós Jánosnak köszönheti, aki már egészen fiatalon a víz szerelmese lett, és aki ettől a szenvedélyétől az élete végéig nem akart és tudott megválni. Az élete során három hajója volt, ezeknek a fedélzetén megannyi híresség megfordult, sokat időzött itt Bajor Imre, de volt vendég Aradszky László, Hofi, Szerednyei Béla és még sok sok ikonikus sztár, akik közül sajnos ma már sokan nem élnek. Ahogy a Koóstoló tulajdonosa sem, Koós János 2019 március 2-án hunyt el és hagyta örökül a vitorlást a lányára, Koós Rékára.

Koós János az imádott hajóján Fotó: DFP

„A vitorlás fedélzetén nőttünk fel”

A színésznő az elmúlt években mindent megtett annak érdekében, hogy a családjuk tulajdonában maradjon a hajó, de mára be kellett látnia, hogy ez megoldhatatlan vállalás. Fogta és bármennyire is tiltakozott a dolog ellen a szíve, meghirdette az interneten.

Koós Réka nem tudja finanszírozni a hajót Fotó: Teknős Miklós

– Megszámlálhatatlan emlék fűz a Koóstolóhoz – mondta Koós Réka a Bors megkeresésére – A fedélzeten nőttünk fel, megannyi nyarat töltöttünk a hajón. Rajongva imádtuk a Balatont, a hajókázást, azt a létformát, amit csak az ismerhet, aki akárcsak egyszer is kifutott már a kikötőből. Gyermekként először csak azt érzékeltük, hogy az édesapánk mennyire szeret hajózni, és mivel mi is ebbe születtünk bele, nem volt kérdés, hogy amikor megérkezett a lányom, Rozi, azonnal tudtam, ő is balatoni lány lesz. Így is lett, kettesben (a párom sokat dolgozik nyáron is) nagyon sokat időztünk a Koóstolón. Pont ezek a pillanatokat fognak nagyon hiányozni. A víz csobogása, ahogy a hajót verik a hullámok, kettesben az ágyban fekve a filmnézés, a csillagok bámulása, a Balaton illata.

Ettől most sajnos el kell búcsúznunk.

Koós János Fotó: MTI

„A fenntartás költségeit már nem tudom vállalni”

Koós Réka az édesapja halála után is rendszeresen ellátogatott a hajóra, még tavaly nyáron is ott volt pár napot a lányával, de ahogy telt az idő egyre világosabbá vált, hogy közel a változás.

– Aputól én örököltem meg a vitorlást és biztos voltam benne, hogy meg is tartom egészen addig, amíg csak tudom. Sajnos most járt le az idő

– mondta szomorúan a színésznő. – Távol álljon tőlem, hogy panaszkodjak, egyszerűen az a helyzet, hogy annyira megemelkedtek a fenntartás költségei, hogy ezt már nem tudom vállalni. A Balatonon egy hajót parkoltatni a kikötőben is millió feletti összeg, és ez csak a nyitott parkoló. A Koóstolót fel kellene újítani, sajnos meglátszik rajta az idő, az is mélyen zsebbe nyúlós projekt. Én egy évben egyszer, maximum két hetet töltök lent, nem éri meg megtartani még akkor sem, ha közben tudom, hogy a gyerekkorom és az édesapámmal kapcsolatos emlékek tépődnek ki a lelkemből a búcsúval.

Koós Réka és János Fotó: Keller Matyas - kemafoto.hu