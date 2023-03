Vasvári Vivien nem is lehetne boldogabb, hiszen kedvese, Zsigmond megkérte a kezét, és közös gyermekükkel várandós.

Fotó: Facebook/Vasvári Vivien

A szerelmesek most New Yorkba utaztak, Vivien onnan jelentkezett be Instagram-oldalán. A fotón Zsigmond egy puszit nyom szerelme arcára. A képhez Vivien csak annyit írt: „I love you”, azaz „Szeretlek”.