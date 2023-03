Igazi sztárparádéval jön a legújabb magyar kalandfilm

Több szempontból is az újdonság erejével hat majd a március 9-én bemutatásra kerülő Hadik címet viselő egész estés magyar alkotás, amely megtörtént eseményeket mutat be. A nagyszabású akciójelenetekben bővelkedő film, egy a magyar történelem sajnálatos módon elfeledett szeletkéjére hivatott felhívni a figyelmet, amikor 1757-ben Hadik András és mindenre elszánt csapata elkövette a történelem legagyafúrtabb és legmerészebb huszárcsínyét.

A film rendkívül látványos, részleteiben is igyekszik megfelelni a történelmi hitelességnek. Többek között a jelmezek, a huszárhagyományok pontos ábrázolásában is szakemberek segítségét vették igénybe az alkotók, akikhez történészek, sőt hollywoodi kaszkadőrszakértő is csatlakozott. A szereposztás parádés, hogy csak néhány színészt említsünk a teljesség igénye nélkül, a filmvásznon feltűnik: Horváth Lili, Reviczky Gábor, Szabó Győző, Trill Zsolt és Molnár Áron.

Íme a magával ragadó és látványos alkotás néhány filmkockája. Galériánk a képe kattintva nyílik meg!