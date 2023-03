Horváth Lili: Örülök, hogy a mai világban vagyok nő!

A Hadik című magyar történelmi film Hadik András hadvezér cselszövéseit tárja elénk a hétéves háború idején. A férfiak uralta korban és filmben érvényesül nőként Mária Teréziát alakítva Horváth Lili, aki az uralkodónő nem szokványos oldalát jeleníti meg.

A Bors a Jászai Mari-díjas színésznőt a film forgatásáról, fogadtatásáról kérdezte, de Tordai Teri lánya arra is választ adott, hogy gyermekei tovább viszik-e a hagyományt, és a színészi pályát választják-e.

Horváth Lili az új magyar film, a Hadik egyik főszereplője Fotó: Forgács Beáta

Elégedett az elkészült filmmel?

A forgatás már két éve volt, az utómunkák miatt kerül most mozikba a alkotás. Én a napokban egy díszbemutatón láttam először a teljes filmet, de nem árulom el, milyen volt! – mondta nevetve Lili.

Mennyire pontos történelmileg a film?

Szikora János rendező, és Szakács Györgyi jelmeztervező, és az egész stáb azon dolgozott, hogy minél hitelesebb korképet adjunk a nézőknek. A film műfaja történelmi kalandfilm, van benne mese is, hiszen nem tudhatjuk, hogy egészen pontosan mi, hogyan történt. Célunk, hogy visszaadjuk a nézők hitét, hogy igenis érdemes magyar filmet nézni, történelmi filmet nézni. Mária Teréziának sem a megszokott szigorú, vaskalapos énjét mutatjuk be, hanem azt is, hogyan használta a nőiességét uralkodóként. Emiatt érte is már kritika a filmet, de én nagyon örülök, hogy erről az oldaláról közelítettük meg a karaktert.

Horváth Lili mint Mária Terézia Fotó: Hadik c. filmből

Milyen érzés volt korhű ruhákat, fűzőt, parókát viselni?

Számomra ez nem volt új, többször játszottam már kosztümös darabban, rögtön a Színművészeti elvégzése után is. De el kell ismernem, fizikai kihívás volt: van súlyuk azoknak a ruháknak! Főleg 12 órákat forgatni bennük! Mindig engem készítettek el először, hajnali 5 körül, az első jelenetem pedig sokszor csak délelőtt 10-kor volt… Addig ülhettem rizsporos parókában, fűzőben, palásttal. Egyik alkalommal belegondoltam, hogy Mária Teréziának 16 gyermeke született! Milyen nehéz lehetett ilyen ruhákban várandósnak lenni?! Ők nem öltözhettek vissza farmerba, pólóba, mint én egy-egy forgatási nap után. Örülök, hogy a mai világban vagyok nő! A férfi színészeket sem irigyeltem, a korhű kardoknak is nagy súlya van, ráadásul lovagolniuk is kellett.

12 órás forgatást említ. Hogyan volt ez összeegyeztethető a mindennapokkal, családi élettel?

Keszthelyen forgattuk csaknem az összes jelenetet. Bő egy hétre le is költöztem oda, így kiszakadtam az otthoni életből, és csak Mária Teréziára tudtam koncentrálni. A két nagy fiam már 15 és 17 éves, ők jól viselték. Dorka lányom 8 éves, neki jobban hiányoztam.

Ki vigyázott addig rájuk?

A Mamám sokat segít, a forgatás alatt is ő volt velük. A fiúk már eléggé önjáróak, de Dorka nagyon élvezte a vele töltött időt. Nagyon nagy segítség, hogy Mamám van nekem − utalta édesanyjára, az elismert színészőre, Tordai Terire.

Horváth Lili és édesanyja, Tordai Teri az Aurora Borealis filmbemutatóján Fotó: Bors

A gyermekei közül van, aki folytatva a családi hagyományt, színészi pályára készül?

Hála Istennek, nem! − mondta nevetve. − Dorka érdeklődik az előadóművészet iránt, zenei iskolába jár, nagyon jól is megy neki. A fiúk szerencsére megúszták ezt a vénát! Dorkának pedig minden nap elmondom, hogy ne legyen színésznő! Mint ahogy ezt nekem is annyiszor elmondta Mama annak idején.

Óva intette ettől a pályától Önt?

Édesanyám nagyon nem akarta, hogy színésznő legyek, sokszor elmondta az árnyoldalait. Érdekes, az én korosztályomban elég sok színészgyermek van: a Trokán-lányok, Pálmai Anna, Haumann Péter gyermekei. Úgy tudom, Haumann Petra lánya is színésznek készül. Kérdeztem tőle, hogy nem akarta-e lebeszélni róla?! De ő nem bánja ezt. Persze, ha Dorka lányomnak is ez lenne minden vágya, akkor nem állnék az útjába.