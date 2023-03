Azt hittük, nem így lesz, de Hajdú Péter mindent beismert – videó

Néhány napja a Ripost újságírójának az az ötlete támadt, hogy szerepet és helyet cserél Hajdú Péterrel, hátha a saját stúdiójában sarokba tudja szorítani. Persze a legendás Frizbi műsorvezetője öreg rókának számít, és pontosan tudja, az igazságnál nincs keményebb válasz, legyen szó bármiről. Pedig kollégáink még azt is hagyták, hogy a beszélgetés előtt lefárassza magát, így a most pénteken megjelenő legfrisseb adás felvétele után foglaltuk el a jól ismert stúdiót. Hajdú Péterrel harminc percen át beszélgetettünk, és a házigazda nem csak, hogy állta a sarat, de olyan, kevésbé ismert történeteket is elmesélt, melyekből akár rosszul is kijöhetett volna. Ilyen például a diplomája megszerzése előtti utolsó spanyol szigorlat is, ami bizony nem úgy sikerült, ahogyan azt ő eltervezte. Péter semmit sem tudott és puskázott, de végül...

Szerepcsere: ezúttal Hajdú Péter foglalta el a vendég helyét saját műsorának díszletei közt (Fotó: Vaskó Tamás)

Hajdú Péter nyelvvizsgája, ami van is, meg nincs is

– Én még a főiskolán is puskáztam a spanyol szóbeli szigorlaton és le is buktam."

Nekem azóta visszatérő rémálmom a spanyol nyelv.

A gimnázium után letettem a német középfokú C nyelvvizsgát, később a szóbeli felsőt is. Angolból pedig letettem a középfokú C-t” – vágott bele nyelvvizsgája megszerzésének igencsak egyedi történetébe Hajdú Péter, aki ugyan három éven keresztül küzdött keservesen a spanyol nyelvvel, közben azonban a tanárával valahogy mégis el tudta hitetni, hogy egy igazi García Lorca veszett el benne.

– A külker fősulin úgy volt, hogy ha négyes fölöttire írtuk meg a szigorlatot, akkor szakmaival bővített felsőfokú vizsgát kaptunk az adott nyelvből. Németből jó voltam, de végül csak a középfokot kaptam meg, mert a szóbelit elsumákoltam. Spanyolból pedig konkrétan lemásoltam a mellettem ülő írásbeliét. Jött a nyelvtanár, és mondta, hogy nagyon jó lett, így meglehet a felsőfok. Én persze semmit nem tudtam, így a szóbelin puskáztam, lebuktam, és ki is vágtak.

Hogy a történet még cifrább legyen, Hajdú végül ennek ellenére megszerezte a spanyol nyelvvizsgát. Hogy hogyan?

– Végül a spanyoltanár közölte velem, hogy meg fog buktatni, mivel én három éven át átvertem, és másodszor is kivágott. Tanszékvezetői engedély kellett ahhoz, hogy diplomám lehessen.

Meg kellett tanulnom negyven tételt úgy, hogy nem tudtam spanyolul.

Úgy magoltam be mindent, mint egy verset. Kihúztam valamilyen biztosítással kapcsolatos tételt és elmondtam. Végül a tanszékvezető közölte velem, hogy négyes lett az írásbelim, de azt biztosan másoltam, és mivel ezt a tételt tudtam, ad egy kettest, és kapok egy középfokot, de soha senkinek nem mondhatom el, hogy spanyolból nyelvvizsgám van – fedte fel titkát Hajdú Péter, aki a beszélgetés során persze egyéb témák kapcsán is megnyílt. Hogy mi más derült még ki róla, hamarosan kiderül a teljes interjúból, mely a Riposton lesz nézhető és olvasható hamarosan!