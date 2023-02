"Az apuka helyében felképeltem volna a tanárt" - Hajdú Péter kifakadt a pedofilbotrány kapcsán

Háborog a magyar közvélemény, vele a hazai sztárvilág is: tömegesen mondják el véleményüket a hírességek a botrányba keveredett pedagógusról, hiszen mindenkit megérint, vagy szíven üt a dolog. Ahogyan azt már lapunk is megírta, Bite Zsolt a Krúdy Gyula Angol–Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola időközben kirúgott pedagógusa annak kapcsán került a médiafigyelembe, hogy kérkedett online közösségi oldalain azzal, hogy viszonyt folytat egy 15 éves diákjával. A botrányos magánéletű pedagógiai asszisztensnél azóta már házkutatást is tartottak, ám még nem tudni, milyen terhelő bizonyítékot találtak otthonában.

A tévés nemérti, hogyan vehették fel az iskolába Bitét Fotó: Móricz István

„Döbbenetesen gusztustalan, ami történt!”

Akinek családja van, mint Hajdú Péternek, a történet hallatán átjárja a jogos düh, és félelem, hiszen mindenki óvná gyermekét attól a társadalomtól, melyben meglapulhat a tanárok soraiban egy ilyen pedagógus is.

Észre kellett volna venni a jeleket! Felháborító, mi több, döbbenetesen gusztustalan, ami történt!

– kezdte Hajdú feszülten, hiszen a médiaguru azt mondja, hogy bizonyára voltak jelei annak, hogy a férfinak más irányultsága van szexuális téren.

– Még dicsekedett is tettével ez az aberrált ember, akit azonnal elmeorvosi kezelésnek vetnék alá! Komolyan irigylem az apuka türelmét, én a helyében már rég felképeltem volna a tanárt! – folytatta tovább Hajdú dühösen.

A tanár minden határt átlépett a diákjaival kapcsolatban - Fotó: Archív

Ki a felelős?

Mint három gyermek édesapja, nem tud elvonatkoztatni attól a ténytől, hogy vajon, miért nincs szó az iskola felelősségre vonásról a történtében?

Ez elsősorban vezetőségi kompetencia, ha felvesz az iskolába egy ilyen tanárt, még ha csak asszisztens is: aki a gyerekeikkel foglalkozik, az óriási hatással van rájuk

– mondta a műsorvezető, hiszen nyílt titok, hogy az iskolai etika órákon a homoszexualitást népszerűsítette, és megvezette a tinédzser fiatalokat, képeket csalt ki tőlük, obszcén jelzőkkel illette azokat privát beszélgetéseikben.

Hajdú legkisebb fia, Domi nemrég lett egy éves Fotó: Nagy Zoltán

„A 15 éves, az még gyerek”

Apaként mindent meg kell tenni ez ellen, mondja a Frizbi műsorvezetője, akinek akár kamasz gyermekeivel, Noémivel, vagy Dáviddal, is előfordulhatott volna.

– Nem tudunk elég elővigyázatosan lenni, és minden eszközt be kell vetni, hogy soha többé ne fordulhasson elő ez az iskolánkban! Még akkor is ilyen indulatokat váltana ki belőlem, ha egy 15 éves lánnyal történet volna ez, nemhogy egy kis sráccal. A 15 évesek még gyerekek, noha a törvény mást mond, a szememben még azok, így a szememben Bite Zsolt pedofil, bárki, bármit is mond – szögezte le a televíziós, aki sürgetné a mielőbbi törvényi szabályozást ez elmúlt hetekben történtek fényében.